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4 фільму, за перегляд яких в СРСР саджали у в’язницю

06.12.2019

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

У радянський час діяла сувора цензура над поширенням і змістом будь-якої інформації. Вона стосувалася також і західних кінофільмів, які в СРСР подвегались критиці і заборони, і вкрай рідко доходили до екранів радянських кінотеатрів.

Однак на початку 1980х через дипломатів, моряків, артистів різних ансамблів та інших осіб, що мали можливість виїжджати у відрядження за кордон, в СРСР стали завозити перші відеомагнітофони, а з ними і відеокасети із забороненими західними стрічками “Чужий”, “Термінатор”, “Рембо”, які зараз вважаються класикою кіно.

Всього за пару років відеофільми повністю розкрили “залізна завіса” перед радянськими громадянами.

 

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

Комплект обладнання для організації “квартирника” вмикав телевізор з великим екраном, відеомагнітофон, а також декодер PAL-SECAM.

Заборонені західні фільми ставали справжніми хітами таємних радянських «квартирників», коли в звичайних квартирах ночами щасливі володарі відеомагнітофонів влаштовували спільні перегляди відео, де глядачам відкривався новий, досі незвіданий голлівудський або азіатський кіносвіт.

Гугнявий від прищіпки на носі і ледве чутний підпільний переклад голосом Володарського або Гаврилова нікого тоді не бентежив.

Доблесна радянська міліція за підтримки дружинників теж не дрімала і періодично накривала такі домашні видеопритоны.

Після півночі вони ходили по місту,виглядаючи у вікнах квартир мелькає світло, піднімалися на потрібний поверх і вимикали електрику. Без світла швидко дістати з відика застряглу касету було вкрай проблематично.

І якщо охоронці моральності, не дай бог, виявляли в видике “запрещенку”, то невдачливі любителі нічного кіно і в особливості господар квартири мали всі шанси потрапити під статтю Кримінального кодексу, яка передбачала за демонстрацію фільмів “з полуничкою” і “пропагандою культу жорстокості” до 3 років у місцях не настільки віддалених.

Часто бувало, що власників видеоманитофонов здавали міліції завидавшие їм менш успішні колеги, знайомі або пильні сусіди. Неугодним людям касету з “еротикою” могли просто підкинути.

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Експертами, які визначали відповідність фільму кримінальної статті, зазвичай запрошували вчителів молодших класів, лікарів-гінекологів, ветеранів компартії і т. п. Результати їх “експертизи” були цілком очевидні.

Найвідомішим заборонених в СРСР фільмом, за перегляд якого за гратами опинилися десятки радянських громадян, включаючи ветерана війни і військового пенсіонера, була Грецька смоківниця (1976).

 

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

Кадр з фільму Грецька смоківниця

Легка дурнувата еротична комедія з Німеччини розповідала про канікулах симпатичної молодої дівчини-студентки в Греції. Вона пристрасно мріє про нові враження та любовних пригодах, і звичайно ж, її мріям судилося збутися. Радянські цензори вирішили, що фільм призведе до розбещеності та розпусти серед молоді, і заборонили.

 

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

Кадр з фільму ” Останнє танго в Парижі

Останнє танго в Парижі (1972) переповідав про 45-річного американця, що живе в Парижі, який втрачає сенс життя після самогубства своєї дружини, але несподівано закохується в юну француженку, з якою випадково знайомиться на перегляді квартири, яку вони обидва мають намір зняти. Фільм також порахували похабним і заборонили.

 

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

Кадр з фільму Хрещений батько

Оскароносний фільм Хрещений батько (1970), що розповідає про життя одного з могутніх італо-американських гангстерських кланів дона Корлеона, звичайно ж, теж не зміг уникнути цензури з-за пропаганди криміналу і підбурювання радянських громадян до жорстокості.

 

4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

Кадр з фільму Нічний портьє

У фільмі Нічний портьє (1974) колишня ув’язнена концтабору дізнається у портьє віденського готелю свого колишнього нацистського мучителя. Героїв тягне один до одного дивна незборима сила, іменована “стокгольмський синдром”. Кінострічку зрозуміло заборонили в СРСР, звинувативши в профашистської пропаганді.

Після початку горбачовської Перебудови в 1986 році офіційно було дозволено відеосалони, які могли б побоювань крутити фільми з капкраїн, а в 1988 була остаточно скасована цензура і відповідна стаття Кримінального кодексу РРФСР.

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4 фильма, за просмотр которых в СССР сажали в тюрьму

З 1986 року в СРСР почали активно відкриватися легальні кооперативні відеосалони

З’явилися і перші радянські фільми “про це” – “Аварія – дочка мента”, “Маленька Віра”,”Інтердівчинка” і т. д.

Виникало навіть сумний парадокс, коли в радянських кінотеатрах демонстрировася фільм “Хрещений батько”, за перегляд якого кількома роками раніше люди все ще відбували термін.

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