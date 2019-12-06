4 фільму, за перегляд яких в СРСР саджали у в’язницю

У радянський час діяла сувора цензура над поширенням і змістом будь-якої інформації. Вона стосувалася також і західних кінофільмів, які в СРСР подвегались критиці і заборони, і вкрай рідко доходили до екранів радянських кінотеатрів.

Однак на початку 1980х через дипломатів, моряків, артистів різних ансамблів та інших осіб, що мали можливість виїжджати у відрядження за кордон, в СРСР стали завозити перші відеомагнітофони, а з ними і відеокасети із забороненими західними стрічками “Чужий”, “Термінатор”, “Рембо”, які зараз вважаються класикою кіно.

Всього за пару років відеофільми повністю розкрили “залізна завіса” перед радянськими громадянами.

Комплект обладнання для організації “квартирника” вмикав телевізор з великим екраном, відеомагнітофон, а також декодер PAL-SECAM.

Заборонені західні фільми ставали справжніми хітами таємних радянських «квартирників», коли в звичайних квартирах ночами щасливі володарі відеомагнітофонів влаштовували спільні перегляди відео, де глядачам відкривався новий, досі незвіданий голлівудський або азіатський кіносвіт.

Гугнявий від прищіпки на носі і ледве чутний підпільний переклад голосом Володарського або Гаврилова нікого тоді не бентежив.

Доблесна радянська міліція за підтримки дружинників теж не дрімала і періодично накривала такі домашні видеопритоны.

Після півночі вони ходили по місту,виглядаючи у вікнах квартир мелькає світло, піднімалися на потрібний поверх і вимикали електрику. Без світла швидко дістати з відика застряглу касету було вкрай проблематично.

І якщо охоронці моральності, не дай бог, виявляли в видике “запрещенку”, то невдачливі любителі нічного кіно і в особливості господар квартири мали всі шанси потрапити під статтю Кримінального кодексу, яка передбачала за демонстрацію фільмів “з полуничкою” і “пропагандою культу жорстокості” до 3 років у місцях не настільки віддалених.

Часто бувало, що власників видеоманитофонов здавали міліції завидавшие їм менш успішні колеги, знайомі або пильні сусіди. Неугодним людям касету з “еротикою” могли просто підкинути.

Експертами, які визначали відповідність фільму кримінальної статті, зазвичай запрошували вчителів молодших класів, лікарів-гінекологів, ветеранів компартії і т. п. Результати їх “експертизи” були цілком очевидні.

Найвідомішим заборонених в СРСР фільмом, за перегляд якого за гратами опинилися десятки радянських громадян, включаючи ветерана війни і військового пенсіонера, була Грецька смоківниця (1976).

Кадр з фільму Грецька смоківниця

Легка дурнувата еротична комедія з Німеччини розповідала про канікулах симпатичної молодої дівчини-студентки в Греції. Вона пристрасно мріє про нові враження та любовних пригодах, і звичайно ж, її мріям судилося збутися. Радянські цензори вирішили, що фільм призведе до розбещеності та розпусти серед молоді, і заборонили.

Кадр з фільму ” Останнє танго в Парижі

Останнє танго в Парижі (1972) переповідав про 45-річного американця, що живе в Парижі, який втрачає сенс життя після самогубства своєї дружини, але несподівано закохується в юну француженку, з якою випадково знайомиться на перегляді квартири, яку вони обидва мають намір зняти. Фільм також порахували похабним і заборонили.

Кадр з фільму Хрещений батько

Оскароносний фільм Хрещений батько (1970), що розповідає про життя одного з могутніх італо-американських гангстерських кланів дона Корлеона, звичайно ж, теж не зміг уникнути цензури з-за пропаганди криміналу і підбурювання радянських громадян до жорстокості.

Кадр з фільму Нічний портьє

У фільмі Нічний портьє (1974) колишня ув’язнена концтабору дізнається у портьє віденського готелю свого колишнього нацистського мучителя. Героїв тягне один до одного дивна незборима сила, іменована “стокгольмський синдром”. Кінострічку зрозуміло заборонили в СРСР, звинувативши в профашистської пропаганді.

Після початку горбачовської Перебудови в 1986 році офіційно було дозволено відеосалони, які могли б побоювань крутити фільми з капкраїн, а в 1988 була остаточно скасована цензура і відповідна стаття Кримінального кодексу РРФСР.

З 1986 року в СРСР почали активно відкриватися легальні кооперативні відеосалони

З’явилися і перші радянські фільми “про це” – “Аварія – дочка мента”, “Маленька Віра”,”Інтердівчинка” і т. д.

Виникало навіть сумний парадокс, коли в радянських кінотеатрах демонстрировася фільм “Хрещений батько”, за перегляд якого кількома роками раніше люди все ще відбували термін.

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