Знайомий ватан буквально днями вступив в гівно і став невиїзним за межі дынырийского окупанта — отримав паспорт рф.

Стоп, брешу — невиїзним він став як тільки подав документи на отримання паспорта рф, бо його дані відразу ж з’явилися на кожному блокпосту Хунти [поняття не маю, хто до цього причетний]. Радості і слюнев було у фаната рюцке изыка і сил три з половиною відра від паспорта з куркою.

Але були і враження від рф рівня так собі. Ща розповім зі слів ватана, що не сподобалося йому в немытостане і від чого у нього знатно пригоріло.

Перше — місце, де фанату лисого ботоксного діда видали паспорт зрадника — місто чи село покровське в рф. Чесно, не знаю точно це село або місто, бо ватан назвав цей населений пункт дуже просто — хамыри.

У хамыри ватан дістався на автобусі, де таких же як він везли 45 колаборантів, виїхали в 6:30 ранку, прибутку через кілька годин у немытостан. По дорозі автобус збирав зрадників з Макіївки, Сніжного та інших передмість Донецька. Але то таке, то деталі. Давайте краще про

місці, де чипируют долбоебов, тобто роздають аусвайси рф.

У хамырях все погано виявилося, бо топати до місця чіпування ватці потрібно було з півгодини са м своїм пішки по багнюці. Стадо, приїхало за ксивами країни-окупанта топало, бо далі автобус водила відмовився -сказав, шо тут хуй на танку проїдеш, тому руки в ноги і топен-топен.

Жителі хамырей аж ніяк не були в кокошниках і постолах або зі світлими обличчями, цитую дослівно — я таких злісних ебальников в житті не бачив, вуркагани якісь. Далі більше, знову цитую дослівно : — у нас постійно запитували, мовляв хто такі і куди, а нас … Нас таким матом крили, що аж плакати хотілося : хохлятиной обзивали, рагулями донецькими, постійно репетували хулі ви до нас претеся, дармоїди хуевы, нахуй нам вас годувати нероб і т д. [ коли я це слухав трохи губу не прокусив шоб не заіржати]

Але ватан продовжив розповідати про якісь не гостинних росіян, які чомусь були незадоволені новим типу співгромадянам. Один з жителів хамырей навіть зупинився, коли їхав на авто і приклепался до ватною час, запитав, мовляв нахуа вам паспорт рф, хохли, що вам це дасть? Самий борзий із стада дынырийских ватанов відповів жителю хамырей, мовляв все просто : одержу паспорт, зможу жити спокійно в рф жити і працювати, хатину куплю і буду повноцінним росіянином.

Правда, відповідь жителя російських ебеней був трохи несподіваним, бо відповів він, цитую дослівно : — ти ліміту, житло зібралася купувати в росії? Удачі, блядь. Я 28 років намагаюся заробити на житло, а ти, в свої 45+ років якраз маєш всі шанси зробити це раніше за мене ? Хворий чи що ? Борзий ватан не очікував такої відповіді, тому зморозив шось по типу, ми з Донбасу, ми роботи не боїмося, хулі ти починаєш, але у відповідь він почув від жителя хамырей зовсім не расистську тираду про йобаних жидів-хохлів-чурок, які заважають жити корінним жителям лаптеландии і як вони заебали справжніх росіян перебуванням на території рф.

Епілог. Посвідчення зрадника, точніше паспорт рф ватан таки отримав. Правда, є і погані новини для «нового русского» : так як ідіота 25 років, він повинен після отримання аусвайса стати на облік у військкомат за місцем прописки, яку він купив[тимчасову прописку на рік, ціна 100 $ ] в ебенях Ставропольського краю. Коллаборант дуже не хоче йти в армію рф, бо розуміє шо в Сирії воювати незрозуміло за що не особливо є бажання, а в світлі останніх подій з вбивствами новобранців на ґрунті дідівщини, бажання служити рф ще менше [ ссикотно ватану шопиздец, одним словом, каже шо не хоче шоб його русня хохлом обзивала ]

Саме епічне те, що після отримання ксиви рф у ватана несподівано з’явилися розумні думки в голові, тіло каже шо начебто і паспорт рф отримав, і російською розмовляє не гірше таджика, але … Але росіяни чомусь його не чекали у себе в країні і завжди будуть вважати

людиною другого сорту, недорусским і недохохлом.

Мораль. Зрадників ніде не люблять. Кінець.

Фашик Донецький