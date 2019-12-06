В Одесі знайшли 18-річну дівчину, яку вважали зниклою після пожежі

Поліцейські знайшли 18-річну дівчину, яка вважалася зниклою під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у регіональному гу Нацполіції, дівчина, про зникнення якої повідомили родичі, знайшлася, з нею все в порядку.

«Тимчасова відсутність зв’язку з дівчиною не пов’язана з подіями в коледжі на вулиці Троїцькій», – повідомили в главку.

Як зазначається, поліцейські з’єднання ясували, що дівчина – колишня студентка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На даний час в цьому закладі вона не навчається, і на момент пожежі перебуває в іншому місці. На зв’язок з рідними не виходила через відсутність телефону. «Зараз пошуки 13 осіб тривають», – заявили в главку.