В Альпах виявили базу російських шпигунів: спливли резонансні подробиці

Розслідування замаху на Скрипалів, розпочате навесні 2018 року розвідувальними службами Великобританії, Франції і Швейцарії, дозволило скласти список з п’ятнадцяти офіцерів російської військової розвідки і виявити у французьких Альпах базу російських шпигунів.

За даними журналістів, західні спецслужби вийшли на слід 15 агентів Головного управління Генштабу Росії (раніше – ГРУ), один з яких був причетний до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Вони приїхали з Лондона, Москви, Іспанії та Швейцарії і деякий період проживали у Франції.

В якості таємного притулку в період з 2014 по 2018 рік, як стверджують журналісти французького видання, використовувалися невеликі міста на південному сході країни, в тому числі Аннмасс, Шамоні і Евіан-ле-Бен. Припускається, що російські розвідники використовували французькі Альпи в якості бази для проведення операцій по всій Європі.

Вилучити зброю або інші речові докази агентам західних спецслужб не вдалося.