Журнал Time помістив Зеленського на обкладинку як «людини між Путіним і Трампом»

Володимир Зеленський першим з українських президентів з’явився на обкладинці виходить в США журналу Time.

В інтерв’ю співробітникам видання він сказав, що «не боїться запитань» з імпічменту американського колеги Дональда Трампа. Політичний скандал з президентом США, як відомо, виник саме через бесіди Трампа з Зеленським.

Журнал також помістив на обкладинку напис, в якій президента України називають «людиною посередині» (the man in the middle, також може перекладатися як посередник) і тим, хто «знаходиться між Путіним і Трампом».

TIME’s new international cover: “i’m not afraid of the impeachment questions.” How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world’s biggest political drama https://ti.me/2OQaxP4

https://twitter.com/TIME/status/1202565777565638657″ rel=”nofollow”>15:29 – 5 груд. 2019 р.

