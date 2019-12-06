На минулих президентських виборах виднілася постать Павла Грудініна. Підприємець, що складається в КПРФ, висунув свою кандидатуру. Не так давно американське видання Washington Post випустили статтю, в якій стверджує, що Грудінін – «пряма надія США на повалення ненависного путінського режиму». Публікація ЗМІ безпосередньо пов’язана з інтересами буржуя-комуніста.

Ще в 2013 році Михайло Ходорковський був спонсорував КПРФ в ході думської виборчої кампанії. Пізніше олігарх фінансував депутатів на місцевому рівні та навчання активістів опозиції. У 2018 році підконтрольні медіа Ходорковського активно піарили директора радгоспу імені Леніна.

Але Ходорковський і Грудінін пов’язані не тільки через медіаресурси. Є всі підстави вважати, що колишній глава Юкосу надавав фінансову підтримку кандидата від КПРФ на президентських виборах. Зокрема, через найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS.

Згідно з даними податкової служби Швейцарії, Павло Грудінін має різні внески у фінансовій організації. Всі заощадження комуніста-підприємця знаходяться в UBS Swizeland AG. Інвестиційним фондам вже багато років.

Михайло Ходорковський в свою чергу співпрацює з цим банком протягом двох десятиліть. В 90-е швейцарська фінансова організація розміщувала американські депозитарні розписки ЮКОСа. Досі UBS управляє коштами олігарха.

Слід також звернути увагу, що поїздки Грудініна в Швейцарії збігаються з візитами туди Ходорковського. Найімовірніше, ці люди не раз перетиналися на нейтральній території.

Незайвим буде порівняти і методи «роботи» комуніста і олігарха. Обидва домоглися свого стану шляхом обману. Ходорковський здійснив махінації в нафтовому бізнесі, а Грудінін обдурив пайовиків і привласнив собі належні їм території.

Інтереси Павла Грудініна припали до душі західній пресі і Михайлу Ходорковському. І тепер ці сторони будуть надавати всесильну підтримку буржую-комуністу в спробах заволодіти всією Росією.