Зеленський, Тимошенко і Вакарчук зійдуться у Шустера

У п’ятницю, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїми опонентами — лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко та лідером «Голоси» Святославом Вакарчуком у студії «Свободи слова ” Савіка Шустера».

Про це стало відомо на офіційній сторінці програми у Facebook.

Також в ефірі візьмуть участь другий президент України Леонід Кравчук, керівник ОП Андрій Богдан, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, нардеп від «Європейської солідарності» Андрій Парубій та представник України в Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков.

При цьому, згідно з неофіційними даними, участь Зеленського в ефірі телеканалу було за обов’язкової умови відсутності на ньому Петра Порошенка, повідомляється в Telegram-каналі Klymenko Time.

За нашими даними сьогоднішнє участь Володимира Зеленського в ефірі на телеканалі Ахметова було за обов’язкової умови відсутності на ньому Порошенко. Юлю і Славу можна, Петю — немає», — йдеться в повідомленні.