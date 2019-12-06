Зеленському нагадали, як Порошенко і Тимошенко «ручкались» з Путіним

Український волонтер Юрій Касьянов нагадав президенту України Володимиру Зеленському, як екс-президент країни Петро Порошенко та екс-прем’єр Юлія Тимошенко «ручкались» з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Касьянов критично пройшовся по опозиції, яка критикує владу Зеленського і «рве на клаптики» представників партії «Слуга народу».

«Настає золота пора для опозиції — партія влади робить все більше помилок, обіцянки не виконуються, розчарування зростає, рейтинг падає.

Тепер вже опозиція буде рвати слуг на клаптики, і готувати електоральне поле до майбутніх виборів. Чи майданів. Тепер вже вони будуть обіцяти посадки, реформи, стабільність, мир і економічне зростання. Тепер можна обіцяти і вимагати все, що завгодно. Гра коштує свічок.

«Ніяких компромісів!» — кричать вчорашні аутсайдери напередодні зустрічі Зеленського з Путіним. Але Порошенко тільки те й робив всі роки війни, що шукав ці компроміси, підписував невигідні, ганебні і зрадницькі угоди, заморожував конфлікт, торгував з ворогом, і робив неможливою ніяку там «євроатлантичну інтеграцію». Тому що з такою війною, з такою корупцією, з таким двурушничеством ні в яке НАТО не беруть.

І Тимошенко, і Вакарчук обіцяли домовлятися з ворогом. Ніхто з них, як і Зеленський, навіть думки не допускає про можливості і необхідність збройної боротьби. Всі ці сьогоднішні опозиційні «яструби» точно так само будуть тиснути ручку Путіну (і знизували), надзвонювати йому, і випрошувати світ, газ і гроші. Немає у нас войовників. Немає. Є зграя гієн, які рвуть один одного на частини за місце біля корита«, — резюмував він.