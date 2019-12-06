Мінекономіки зібралося за бюджетні гроші орендувати легковий автомобіль за 1,1 млн гривень

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, 4 грудня 2019 року, в системі «Прозорро», оголосило закупівлю на прокат пасажирського транспорту разом з водієм (UA-2019-12-04-001479-b).

Згідно технічних характеристик, зазначених у додатку до тендерної документації, МЕРТ планує орендувати з січня 2020 року по грудень 2020 року:

«Автомобіль бізнес-класу довжина — не менше 4,8 м, Ширина — не менше 1,8 м, 4-дверний седан, обов’язково наявність клімат-контролю, рік випуску — не старше 2017 року, обсяг двигуна — не менше за 1,8 м3.

Автомобіль повинен бути технічно справним з опломбованим спідометром, підготовлений до експлуатації.

Неодмінна умова: автомобіль повинен бути у розпорядженні замовника протягом робочого дня (з понеділка по п’ятницю включно, у вихідні та святкові дні — за окремим замовленням).

Автомобіль використовується за ненормованого графіку: орієнтовний пробіг на день — 180 км, орієнтовний пробіг в місяць — 3960 км, середня кількість робочих днів на місяць — 22, орієнтовна кількість робочих годин в день — 12.

Місце надання послуг — г. Київ і Київська область. Можливі відрядження по території України. Для надання транспортних послуг учасник повинен використовувати транспортні засоби, що належать йому на праві власності або користування».

А тепер найцікавіше: заявлена вартість даної послуги складає 1,1 млн гривень, саме цю суму Міністерство планує витратити у 2020 році на автомобіль бізнес-класу.

Так в чому власне корупція?

За гроші, виділені лише на оренду, можливо придбати новий автомобіль, який підпадає під зазначені параметри.

Таким чином, вартість даної послуги складає 92 тис. гривень на місяць, за рахунок бюджету, під яку хочуть провести свою компанію.

Хочу засмутити Милованова та його людей з тендерного комітету –ми взяли на контроль дану закупівлю.