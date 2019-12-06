ПриватБанк планують віддати приватній особі

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ПриватБанк будуть назад приватизувати. Про це вона розповіла в інтерв’ю Корреспонденту.

За її словами, ще в 2016 році уряд склав план, згідно з якою має розвиватися ПриватБанк. По стратегії, через п’ять років знаходження установи в «руках» держави, його знову варто приватизувати.

«Коли 52% активів банківського сектора знаходиться в держвласності — це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки», — додала Маркарова.

Крім Привату в приватне володіння повернуть Укргазбанк.

«В Укргазбанку вже розпочато процес залучення Міжнародної фінансової корпорації, з якою ми будемо готувати банк до повного продажу. Приватбанк почнемо готувати до приватизації, як тільки зможемо. По Ощадбанку йдуть переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку. А від новообраної наглядової ради Укрексімбанку ми поки що чекаємо нову стратегію», — резюмувала міністр.