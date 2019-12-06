У Словаччині вибухнув 13-поверховий житловий будинок: є жертви і постраждалі

Масштабний вибух стався в багатоповерховому житловому будинку в Пряшева у Словаччині.

Відео з місця події опублікував користувач Vladimir Jurek TV JOJ на своїй сторінці в Facebook.

За попередніми даними, вибух прогримів в 13-поверховому будинку. На опублікованих фото і відео можна побачити, що в результаті вибуху будинок також загорівся. Вогнем охоплені кілька верхніх поверхів будівлі і є загроза обвалу несучих конструкцій. У місті введено надзвичайний стан.

Повідомляється, що більшість жителів встигли вибігти на вулицю, однак вже з’явилася інформація про чотири жертви. Частина людей опинилися заблокованими в оселі. На місці НП, видно розкидані на припарковані автомобілі частині будівлі та деталі віконних рам.

За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь виник на кухні, розташованої на першому поверсі, після чого поширився до сьомого поверху. Інформація про НП надійшла пожежним приблизно в 12:00 за місцевим часом. На місце прибули 35 рятувальників і 12 машин.