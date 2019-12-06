Макс Поляків і Максим Криппа: стовпи порноіндустрії України та агенти Кремля під прикриттям

Якийсь порномагнат і власник нелегальних гральних закладів в РФ і Україні Максим Григорович Криппа не раз ставав фігурантом розслідувань ЗМІ.

Причому, мільярдером аферистом цікавилися не тільки в СНД, але і на Заході. Криппа сколотив величезний статок на сайтах фэйковых знайомств, порнобізнесі та гэмблинге. Зв’язковий Кремля під крилом Самодопомоги Андрія Садового живе в Москві, Лондоні та Києві, доводячи просту аксіому — гроші не пахнуть. Якщо врахувати, що Максим Криппа розбагатів саме завдяки онлайн-казино і порно-бізнесу, то це зовсім не дивно.

У Росії, як і в Україні, онлайн-гемблінг офіційно заборонений. Але деякі провайдери ставляться до цього забороні вибірково. Один з них – «Ростелеком». Провайдер надає доступ до гемблінговим сайтів Вулкан, CasinoX і Joycasino, заборонених Роскомнаглядом. Щоправда, не до всіх. «Вулкани», відкриті з IP провайдера «Ростелеком» належать одній людині – українському бізнесменові, і кандидату в київраду від партії «Самопоміч» Максиму Криппе. Яким чином український підприємець зміг вплинути на російського інтернет-гіганта і обійти заборону Роскомнадзора?





ДВА МАКСА Криппа і Поляків

Максим Криппа довгий час займався гемблінговим бізнесом в Україні, з ним асоціюються IT-компанії EvoPlay і Clone Fish. Партнером Криппы по гральному бізнесу став американський бізнесмен з українськими коренями Max Polyakov,який заробив статок на дейтинге і еротичних веб-чатах в Дніпрі та Запоріжжі.

На початку 2010-х Поляків і Криппа вирішили розширити свої гемблинговые активи і відкрили спільний бізнес в сфері онлайн-казино. Офіс спільної компанії розташувався в столиці України – Києві.

Найбільш вдалим придбанням групи Криппа-Поляків стали торгові марки ігрових автоматів Вулкан і Vulkan. EvoPlay отримала ексклюзивні права на використання продукту під цими назвами у компанії Ritzio. Всі онлайн-казино, які раніше працювали під лейблом Вулкан, EvoPlay успішно закрила.

Коли EvoPlay розібрався з останніми конкурентами, які працювали під брендом «Вулкан», Криппа та Поляків почали власноруч розвивати гемблинговые ресурси під цим ім’ям.

Нові «Вулкани» стали з’являтися пачками. Кожен день запускається десяток аналогічних гемблинговых ресурсів з ідентичним дизайном і набором ігор. У більшості з них є програмні продукти компанії EvoPlay.

Власники бренду власноруч штампують сайти величезними обсягами без вказівки власників і даних про реєстрацію. Тим самим бізнесмени отримали можливість заробляти гроші на ринках, де онлайн-гемблінг заборонений. Ні Криппа, ні Поляків при цьому нічим не ризикують. Ні скарги, ні суди не можуть дотягнутися до справжніх власників і довести їх причетність до анонімних сайтів. Система працює, як голови гідри. При блокуванні одного сайту з’являється 10 клонів зі схожими адресами і однаковими шаблонами.

Відчувши успіх з Вулканами, Криппа і Поляків розширили діяльність, запустивши ще кілька масштабних проектів, в числі яких CasinoX і JoyCasino. Розвивалися ці проекти за рахунок агресивного маркетингу, який Поляків вже використовував при розкручуванні дейтинговых ресурсів. В результаті всі ми знаємо, що Бетмен розповідав Джокеру, як вирішити проблеми з доступом до JoyCasino в момент фінальної битви. Втім, не тільки Бетмен. Агресивна реклама спричинила за собою безліч мемов в інтернеті, що ще більше сприяло розвитку гемблинговых ресурсів Криппы та Полякова.

Фейковий список «Самодопомоги» від Максима Криппы

Паралельно з роботою над онлайн-казино Максим Криппа за підтримки Полякова вирішив прорватися у велику політику. Бізнесмен балотувався у Київраду від партії «Самопоміч». Вибори він програв, але встиг непогано заробити. Максим Криппа створив альтернативний список партії і почав продавати місця в цьому списку.

На «розлучення» повелися десятки українських бізнесменів. Коли афера розкрилася і запахло смаженим, Криппа поїхав у Росію і на деякий час зачаївся. Ось що про це говорили представники партії «Самопоміч», яка виявилася втягнутою у скандал:

«Ми з подивом дізналися про те, що Максим Криппа продавав місця на наступних виборах від імені об’єднання «Самопоміч». Найдивовижніше в цій історії факт повної відсутності адекватності у людей, які примудрилися заплатити внески за потрапляння в список на наступні парламентські вибори, який ще ніхто навіть не складав. Після того, як з партією зв’язалися представники правоохоронних органів, ми безуспішно намагаємося зв’язатися з колишнім членом нашої політичної сили М. Криппой».

Як скандал і справа про шахрайство вдалося зам’яти, залишається загадкою. Але незабаром після цього Криппа знову повернувся в Україну і продовжує безперешкодно займатися гемблінгом. Він був фігурантом кількох кримінальних справ, пов’язаних з ігорним бізнесом, але щоразу виходив сухим із води.

Не виключено, що Максим Криппа і Макс Поляків працювали і з іншими політичними проектами. Причому, не тільки в Україні. Про це свідчить безкарність IT-бізнесменів і величезні можливості, які, незважаючи на законодавчі заборони, стали доступні для тандему в сфері онлайн-гэмблинга в Україні, Росії та інших країнах.

Максим Криппа — CEO Малофєєва

Ні Криппа, ні Поляків самостійно з політикою ніколи не зв’язувалися. Політика, особливо в Україні, цікавить одного з ключових багаторічних партнерів Криппы – російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Довгий час Максим Криппа працював у Малофєєва менеджером і просував його проекти в Україні. Саме Малофєєв допоміг своєму CEO частково обійти гемблинговые заборони в Російській Федерації. Онлайн-казино Максима Криппы і його тезки Полякова блокуються Роскомнаглядом, але знаходяться у вільному доступі «Ростелекома». Вплинути на Роскомнагляд складно навіть Малофееву. А ось з найбільшим інтернет-провайдером країни справи йдуть інакше.





З 2010-го по 2013-й рік Костянтин Малофєєв був найбільшим міноритарним акціонером компанії – йому належали 7,22% акцій Ростелекома. Олігарху вдалося поставити на чолі компанії свого менеджера Олександра Провоторова. Через нього Малофєєв міг вносити будь-які зміни до списку сайтів, що блокуються провайдером. Саме тоді Вулкани, CasinoX і JoyCasino Максима Криппы і Макса Полякова стали пропадати зі списку заблокованих сайтів. Ціною за допомогу олігарха стала частина компанії EvoPlay і певні послуги в політичній площині.

Судячи з того, що Вулкани і інші гемблинговые сайти Криппы-Полякова і зараз доступні в мережі провайдера Ростелеком, співпраця з російським олігархом успішно триває. Але яка ціна цього співробітництва сьогодні?

PS від SKELET-info: Деякі персонажі намагаються видалити цей матеріал з пошукової видачі Google, звертаючись в сервіс Lumen —

Вони звертаються зі скаргою на минулий матеріал: Максим Криппа, казино Вулкан і Ростелеком: агент Кремля під боком у Садового

Причому в ньому стоїть посилання на першоджерело: Максим Криппа, казино Вулкан і Ростелеком: агент Кремля під боком у Садового

І на сайті, який «скаржиться про порушення авторських прав» стоїть та ж посилання на першоджерело!

Загалом, хлопці намагаються таким кривим способом видалити згадування про себе з Інтернету. Ну що ж…. Самі нарвалися

PPS: 20 березня цього року на адресу редакції SKELET-info надійшов лист від колег з сайту figurant.com.ua наступного змісту:

Власне, ми вже виконали їх рекомендації. Однак було приємно, що колеги розуміють, що їх намагалися використовувати для зачищення інформаційного простору і діляться такою інформацією з усіма причетними.

Американський бізнесмен із Запоріжжя Макс Поляків добре відомий у ЗМІ завдяки проекту Noosphere Ventures, який займається пошуком і підтримкою технологічних стартапів. За даними ЗМІ, компанія працює у збиток, черпаючи кошти з дейтинговых доходів свого творця.

На піку популярності вартість дейтинговых активів компанії Полякова Cupid plc. оцінювалася в $204,9 млн. Як акушера-гінеколога із Запоріжжя (саме так майбутній бізнесмен розпочинав свій шлях до успіху) вдалося заробити мільйони доларів на знайомствах в інтернеті? Цією темою зацікавилися українські та іноземні ЗМІ. Журналісти провели розслідування і знайшли відповідь – вся справа в роботах.

Ще в Запоріжжі Max Polyakov створив компанію Cupid plc. У 2012-му дохід компанії від дейтинга склав 125,4 млн доларів, а капіталізація досягла 204,9 млн доларів. Після скандалу в ЗМІ у 2013-му році, бізнесмен продав активи компанії. Як виявилося пізніше, своєму ж дітищу – холдингу Together Networks. Насправді таким чином Поляків просто позбувся свого партнера по Cupid — Білла Доббі, щоб отримати повний контроль над створеною імперією. Сьогодні холдингу належать 9 сайтів: NaughtyDate, Loveaholics, UpForIt, Flirt, IWantU, QuickFlirt, BeNaughty, AffairDating, IAmNaughty.

Частина активів Cupid перейшли іншому офшору Полякова Tradax IP Licensing Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Почавши роботу з компанією NSI Holdings, компанія стала створювати нові сайти: UnformDating, MatureDatingUk, LoveAgain, Cupid, SpeedDaterEvents, LoveBeginSat, Serencomtrer, GirlsDateForFree.

Всі ці сайти офіційно входять в холдинги Полякова. Насправді дейтинговая імперія бізнесмена набагато ширше. Поляків запускає безліч паралельних проектів, серед яких локальні сайти знайомств для користувачів з США, Франції, Німеччини, Великобританії та інших країн. Ці ресурси не входять до складу холдингу, але розроблені і обслуговуються одними компаніями.

Технічне обслуговування всієї дейтинговой імперії походить з України. Більшість співробітників Together Networks не перший рік працюють з Поляковим і разом з ним перейшли в новий холдинг з компанії Cupid plc.

При цьому відвідати сайти знайомств українсько-американського бізнесмена з України не так просто. Всі вони заблоковані в українському сегменті інтернету. І це пов’язано не тільки з орієнтованістю дейтинговых компаній Полякова американського і європейського користувача, але і з тим, що діяльність цих сайтів в Україні кримінально-карна. Увагу правоохоронців можуть залучити шахрайські дії, пов’язані з використанням особистої інформації користувачів та заманювання людей шляхом створення ботів.

Сайти «імперії побачень» Полякова мало чим відрізняються один від одного. Вони побудовані за одним шаблоном – однакові сторінки реєстрації, особисті кабінети, сторінки користувачів і однаковий функціонал, «допомагає» користувачеві залишити на сайті якомога більше грошей.

В цьому полягає основна суть всіх сайтів Полякова – змусити користувача підписатися на максимальну кількість платних послуг. Вибирати є з чого: хочеш побачити більше фото – плати, хочеш відправити більше повідомлень – плати, хочеш прочитати повідомлення – плати, хочеш бачити більше акаунтів… і так далі за списком. Ось тільки мало хто буде писати людині, тільки створив профіль. А якщо ніхто не пише, навіщо йому залишати на сайті свої гроші?

Ось тут і включаються боти. На сайтах холдингів Together Networks і Tradax IP Licensing Limited відразу ж після реєстрації користувач отримує ще порожній профіль десятки повідомлень.

Як курйозного випадку новий користувач може навіть отримати повідомлення від різних людей з однаковою фотографією. Але тут, швидше за все, має місце помилка програмістів, які недонастроили алгоритми. Отримуючи повідомлення від бота, користувач бачить тільки шапку: посмотреть текст, відповісти або вивчити сторінку відправника можна тільки за гроші після оформлення платної підписки та підключення додаткових сервісів. Хоча варто відзначити, що і це виявляється марною тратою гроші – боти не настільки розумні, щоб продовжувати листування.

Кількість ботів в дейтинговой мережі Полякова досягло критичних показників. Настільки, що на даний момент складно навіть припустити, скільки на сайтах справжніх користувачів. На жаль, така політика адміністрації сайту загрожує частими скаргами та навіть звинуваченнями в шахрайстві. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, юристи компанії Макса Полякова змушують користувачів самих погодитися стати жертвою шахраїв.

«Ми можемо періодично створювати профілі, створенням, підтримкою і адмініструванням яких будуть займатися наші працівники (далі – «службові профілі»). Мета цих службових профілів – забезпечити коректне функціонування наших послуг допомогою тестування послуг, можливостей і функцій, а також вивчення наших продуктів і послуг».

Що означає «перевірка системи» і яку кількість профілів-ботів для цього необхідно, в компанії не уточнюють. На практиці це число нескінченно, як і кількість повідомлень, які розсилаються користувачам ботами.

Технічна підтримка сайтів здійснюється в Україні. При цьому розробники цілеспрямовано блокують роботу ресурсів в нашій країні. Якщо сайт не веде шахрайську і протиправну діяльність в Україні, то й українським правоохоронцям він не цікавий.

Цікаво, що юристи Полякова домоглися не тільки згоди користувачів стати жертвами шахрайства, але і отримали можливість безкарно використовувати особисту інформацію любителів знайомитися онлайн в своїх цілях. Про це говориться в умовах використання сайтів: адміністрація сайту може використовувати інформацію, включаючи фотографії, в своїх цілях: передавати стороннім компаніям, партнерам і використовувати в рекламі.

Суть цього пункту «договору» проста – отримати можливість використовувати імена і фотографії для реєстрації профайлів-ботів на інших сайтах дейтинговой імперії і спілкуватися з новими користувачами. Фактично, такі дії Полякова кримінально карані і підпадають під категорію заволодіння особистою інформацією шляхом надмірної довіри і обману. Рятує Полякова тільки договір публічної оферти.

Зовсім недавно Max Polyakov став фігурантом ще одного скандалу, на цей раз — порно. Журналісти викрили бізнесмена у створенні студій порно-відеочатів в Україні на базі компаній, обслуговуючих його дейтинговые сайти.

Додавши до списку своїх активів порно, Поляків створив безвідходну схему роботи. Сайти холдингів Together Networks і Tradax IP Licensing Limited щодня заманюють тисячі людей і їх сортують залежно від власних потреб. Одних провокують відвідати порно-чат Полякова, інші стають джерелом особистої інформації для нових ботів, треті залишаються на дейтинговых сайтах і витрачають гроші за можливість поспілкуватися з роботами. І хоча дана схема виглядає сумнівно з моральної точки зору, варто визнати – вона працює і працює безвідмовно.

newsworldcars.com