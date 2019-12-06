ДБР завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова

Співробітникам поліції, підозрюваним у вбивстві в Переяславі 5-річного Кирила Тлявова, пред’явлено звинувачення. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Він повідомив, що слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Тлявова.

«Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події», — написав він.

Після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинувальні акти будуть направлені в суд. Той у свою чергу винесе вирок. Труба вірить, що він буде справедливим.

«Спасибі слідчим за професійну роботу. Безумовно, життя дитини не повернути, але притягнути винних до відповідальності – наш обов’язок», — написав він.

Нагадаємо, 31 травня в Переяслав-Хмельницькому двоє поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець в стані алкогольного сп’яніння вирішили влаштувати стрілянину по мішенях. Поруч гуляв 5-річний Кирило, якому куля потрапила в голову.

За життя хлопчика лікарі боролися три дні, але 3 червня він помер в результаті пошкодження головного мозку.

Поліцейських затримали і оголосили їм про підозру за статтею «необережне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження». Після смерті Кирила справу перекваліфікували на умисне вбивство.

4 червня Петровца і Приходько заарештували. Свою провину вони не визнають. Пізніше стало відомо, що на момент пригоди в компанії поліцейських перебували ще двоє людей – дорослий і неповнолітній.