Головою Фонду соцстраху обраний Олег Коваль. Що відомо про активи і компаніях чиновника

Головою правління Фонду соціального страхування України обрали Олега Коваля, який раніше був заступником міністра соціальної політики.

У його послужному списку робота помічником міністра Кабінету Міністрів України і в департаменті з питань стратегічного планування та координації державної політики в Секретаріаті Кабміну. Займався запровадженням електронного документообігу в Секретаріаті КМУ і в органах виконавчої влади.

Коваль є засновником/співзасновником кількох компаній:

«ЮКА» — 50%,

«Олімпет – Південь» — 100%,

«ГІФУ» — 50%,

«СЕС САЛГАНИ» — 50%.

Його дружина — Марина Коваль — є співзасновником (50%) компанії «Сатурн», де він був директором.

Сім’я має дорогу нерухомість у Києві та Одесі. Одна з квартир, належить дружині нового керівника ФСС, була оцінена, згідно з декларацією, у 16,2 млн гривень. Їх дитина в 2018 році навчався у Великобританії, за що було сплачено понад 1 млн гривень.

Одна з компаній Олега Коваля — «ЮКА» — була фігурантом кримінальної справи, щодо ухилення від сплати податків.

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