Головою Фонду соцстраху обраний Олег Коваль. Що відомо про активи і компаніях чиновника

Головою правління Фонду соціального страхування України обрали Олега Коваля, який раніше був заступником міністра соціальної політики.
У його послужному списку робота помічником міністра Кабінету Міністрів України і в департаменті з питань стратегічного планування та координації державної політики в Секретаріаті Кабміну. Займався запровадженням електронного документообігу в Секретаріаті КМУ і в органах виконавчої влади.
Коваль є засновником/співзасновником кількох компаній:
- «ЮКА» — 50%,
- «Олімпет – Південь» — 100%,
- «ГІФУ» — 50%,
- «СЕС САЛГАНИ» — 50%.
Його дружина — Марина Коваль — є співзасновником (50%) компанії «Сатурн», де він був директором.
Сім’я має дорогу нерухомість у Києві та Одесі. Одна з квартир, належить дружині нового керівника ФСС, була оцінена, згідно з декларацією, у 16,2 млн гривень. Їх дитина в 2018 році навчався у Великобританії, за що було сплачено понад 1 млн гривень.
Одна з компаній Олега Коваля — «ЮКА» — була фігурантом кримінальної справи, щодо ухилення від сплати податків.
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