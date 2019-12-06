З Генштабу звільнили полковника Шидлюха. Він заявив, що правду говорити заборонили, офіцери масово йдуть

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак займається зведенням особистих рахунків, ігнорує закон і сприяє відтоку з армії кваліфікованих кадрів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив полковник Віктор Шидлюх.

Свій пост військовий назвав «Помста за захист армії». За його словами, поздоровлення з Днем Збройних сил України у нього відгукуються болем у серці, а настрій не святковий, оскільки в даний час сотні офіцерів звільняються.

Шидлюх нагадав про те, що був і на передовій, і навчав офіцерів і сержантів інноваційним методикам у військах, серед яких ті, що впроваджуються в НАТО. Разом з товаришами освоював нові напрямки для ЗСУ — починав внутрішні і зовнішні комунікації. Багато виступав у ЗМІ.

«В моїх виступах не було політики. Мені ніхто не вказував що говорити. Ви чули від мене лише те, що я бачив і відчував на власному практичному досвіді, а керували мною тільки мої базові проукраїнські цінності», — написав він, зазначивши, що зараз все змінилося, правду говорити заборонили, не потрібними стали інновації.

Офіцер стверджує, що зміни до гіршого почалися з призначення Хомчака на посаду начальника Генштабу. Під час одного з перших нарад він заборонив Шидлюху виступати в ЗМІ. Це при тому, що той — спікер ГШ. Це сталося заочно і без пояснення причин прийняття даного рішення. Потім, коли Шидлюх був у відпустці, його звільнили з посади.

«Щоб не розгойдувати і так нездорову ситуацію (громадське вище, ніж особисте), я подав документи і виграв конкурс на посаду доцента кафедри стратегічних комунікацій Національного університету оборони України, тобто, за напрямом, яким я займався п’ять років», — додав він.

Однак Хомчак не підписав відповідні документи. При тому, що підставою для призначення є виключно рішення Вченої ради.











Всупереч закону про «Звернення громадян» Хомчак відмовився зустрітися з Шидлюхом, хоча той просив його про це. Після звернення офіцерові запропонували посаду з пониженням» за спеціальністю, за якою він ніколи не працював.

Після цього Шидлюх записався на прийом до міністра оборони Андрію Загороднюку. Збирався скаржитися на порушення його права займати посаду, на яку він виграв конкурс.

«Пан Хомчак, дізнавшись, що я звернувся до міністра, видав цинічне доручення підлеглим: «по можливості вирішити питання до прийому». Так питання саме в ньому, в тому, що саме пан Хомчак не підписав подання», — зазначив він.

Шидлюха прийняв в. о міністра. Під час цієї зустрічі підлеглі Хомчака намагалися виправдовувати незаконні дії начальника, але пояснити, чому не відбулося призначення, так і не змогли.

«Не змогли пояснити чому пропонують посади з пониженням через три місяці після наказу про звільнення мене з посади і лише після написання скарги», — написав Шидлюх.

Було вирішено «невідкладно прийняти рішення щодо подальшого службового використання (офіцера, — ред) з урахуванням набутого досвіду. За результатами поінформувати.» Офіцер написав Загороднюку, щоб він особисто брав участь при розгляді скарги. Як стверджується, звернення залишилося без відповіді.

Шидлюх зазначив, що використав усі процедури, передбачені статутом. З моменту звільнення минуло 4 місяці, офіцер без посади.

«Отже, розправа? Так. Про це мені в очі заявили. Пропонували звільнитися. А вже Перемога? А вже можна спочивати на лаврах? Таких випадків розправи над офіцерами — сотні. Справа не в мені. Мій випадок лише приклад. Офіцерів не повернеш, а їх відтік катастрофа для ЗСУ. Останні «попередження про звільнення» тому доказ», — додав він.

Шидлюх нагадав про те, що в 2014 році була проблема — відсутність кваліфікованих офіцерів. Зараз він хотів би займатися навчанням військових «правильних речей».

Він висловив сподівання, що Загороднюк не знає про те, що відбувається.

Офіцер нагадав, що давав присягу не Хомчаку, а народу України і пообіцяв відстоювати правду, справедливість і закон «всіма можливими способами».