ЗМІ: Україна залишиться без грошей МВФ в цьому році

До кінця 2019 року Україна не встигне отримати остаточне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду, при цьому може підписати меморандум про подальшу співпрацю. Про це LIGA.net розповіли три високопоставлених співрозмовника в різних державних структурах.

За словами одного зі співрозмовників видання, Україна не зможе потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, так як парламент до цього часу не прийняв необхідні закони, які вимагав Фонд.

В першу чергу повинні були бути прийняті зміни в закон Про систему гарантування вкладів (в тому числі, позиції, непрямо стосуються можливої ренаціоналізації Приватбанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів).

Інше джерело повідомило, що уряд, як і раніше розраховує на підписання меморандуму найближчим часом, завдяки чому Україна отримає принципову згоду Фонду кредитувати країну.

Між тим наступна можливість офіційно отримати програму Фонду в України буде в лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.