У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки

В той час, як закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків набрав чинності, у Києві правоохоронці викрили злочинну схему фармацевтичних компаній щодо підкупу лікарів, які виписували пацієнтам лікарські засоби, з метою просування і збільшення продажів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Києві.

«Попередньо встановлено, що протягом 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній, що систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території міста Києва та інших областей неправомірну вигоду. Через це медики, використовуючи свої повноваження, при призначенні пацієнтам ліків воліли медичних препаратів саме цієї групи компаній. За попередніми даними, сума наданих «винагород» становить 140 млн гривень», — йдеться у ньому.

Гроші на подібні злочинні схеми в фармкомпаниях знаходили шляхом уникнення сплати податків. Компанії здійснювали фіктивні угоди з комерційними структурами.

Так, наприклад, останні замовляли у підприємств рекламні послуги або послуги з організації проведення медійних заходів, які фактично не надавалися, отримували від фармкомпаній гроші, які перераховували на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому передавали ці кошти представникам підприємств фармацевтичної бізнес-групи.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання їх посадових осіб, а також інших осіб, які можуть бути причетні до «схемами».

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.