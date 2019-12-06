Вбивця бахмутського активіста Мірошниченка вимагає в суді перекладача з української на російську

Вбивця бахмутського активіста Артема Мірошниченка вимагає в суді перекладача з української на російську.

Про це повідомляє ВВ з посиланням на члена Донецької обласної організації ВО «Свобода».

«Покидьок, який вбивав людину, студент педучилища, в суді побажав перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української і бубоніла перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу, так як у покидька ранима душа. Тому і громадськість видворили із зали суду, а далі, мабуть, вже разом гаварили зрозумілою мовою, бо вибрали допоміжний захід -домашній арешт», — пише Марія Чашка.

Раніше в Бахмуті на Донеччині ввечері в п’ятницю 29 листопада скоєно напад на місцевого активіста Артема Мірошниченка. Чоловік перебував у комі після операції. За словами брата Артема Мірошниченка Сергія, причиною агресії нападників стало те, що активіст говорив українською мовою.

2 грудня Артемівський міський суд області обрав запобіжний захід у 16-річному бахмутянину, який жорстоко побив місцевого громадського діяча Артема Мірошниченка. На час слідства хлопець перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

За 4,5 години суддя прийняв рішення на момент слідства залишити хлопця вдома, під цілодобовим арештом. Тому, як мінімум наступні 2 місяці неповнолітній не зможе залишити місце прописки. По закінченню цього терміну, йому повинні ще раз обрати запобіжний захід. Його можуть залишити таким же.