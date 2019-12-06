Місто поринуло у сморід: з’явилися фото нового НП в Криму

На аннексированном півострові Крим у місті Феодосія сталося екологічне лихо: люди страждають від їдкого диму з місцевої звалища.

Про це повідомили в блозі RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Горіти звалище початок вранці 6 грудня. Замість свіжого морозного повітря городяни дихають небезпечним для здоров’я димом. На фотографіях видно, як густий дим стоїть прямо над приватними будинками.

Дим від спалювання сміття канцерогенний. Він провокує хвороби серцево-судинної системи та рак легенів і дихальних шляхів. Містить отруйні хімічні сполуки, які утворюються при горінні пластику та інших матеріалів і хімічних речовин у побутових відходах.