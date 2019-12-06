Загинула в пожежі викладачка одеського коледжу виводила дітей і поверталася в вогонь

В Одесі в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі коледжу, загинула викладачка Ганна Бортюк. Її чоловік, який працює пожежником, був присутній, коли тіло Анни діставали з-під завалів.

Один із знайомих родини розповів, що коли співробітники ДСНС отримали виклик про пожежу в коледжі, де працювала Ганна, то одразу ж зателефонували Миколі Бортюку. Він працює в Головному управлінні з надзвичайних ситуацій Одеської області і багато років був рятувальником. Микола зразу ж приїхав на місце подій.

Донька Ганни та Миколи постійно набирала маму по телефону, але ніхто не відповідав, а потім зв’язок і зовсім обірвалася.

Ганна Бортюк

Студенти розповідали, що Ганна Бортюк виводила дітей з палаючого будинку, а потім поверталася, щоб допомогти іншим.

«Ймовірно, тому що вона сама мама двох дітей. А ще її чоловік працював рятувальником, вона знала, що потрібно робити. Він весь час їй казав: «Аня, якщо буде пожежа, біжи нагору. Коли конструкції будуть валитися, тебе хоч не завалить». Її першою і знайшли, тому що вона була нагорі. Її тіло не було обгорілим, а лише вкрите сажею, а з носа йшла кров. Вона задихнулася», — каже знайома Анни.

За словами студентів, все було затягнуте чорним димом і вони піднімалися на гору на дотик.

Ганна Бортюк працювала викладачем інформатики в одеському коледжі багато років.

«Вона всю себе віддавала роботі. До неї постійно йшли учні додому, вже ніби й часу немає, але все одно діти йдуть. Тому що вона добре знала свій предмет, була доброю і чуйною, ніколи не скандалила. У інших вже нерви не витримали від такого графіка, а їй подобалося», – розповідає колега загиблої.

Ганна стала першою жертвою пожежі, яку дістали з-під завалів. Це відбувалося на очах у чоловіка. Він одразу впізнав її. Церемонія прощання з Ганною відбудеться завтра, 7 грудня.