Коломойський зіграв з Фуксом у футбол на 60-річчі Ярославського

Вчора, 5 грудня, в готелі «Харків Палас Готель» зібралося чимало багатих і знаменитих, адже великому бізнесмену Олександру Ярославському (до недавнього часу – співвласник “Укрсиббанку” і президент харківського ФК «Металіст» з 2005 по 2012 роки, президент групи DCH) виповнилося 60 років і він покликав до себе гостей.

«Країні» стали відомі подробиці гучної вечірки.

З самого ранку дружина іменинника 32-річна Марина Свентицька (дівоче прізвище) заполонила свій фотоблог Instagram архівними сімейними знімками. «Найкращий татусь», — писала вона під фото.

Нагадаємо, пара виховує двох доньок і сина.

Марина та Олександр Ярославські, фото: jetsetter.ua

Але взагалі Ярославський батько п’ятьох дітей. Для нього шлюб з Мариною вже третій. Не дивлячись на те, пара разом близько 13 років, їх весілля відбулося лише в минулому році в Лондоні в готелі The Ritz London.

Але свій 60-річний ювілей пан Ярославський зазначив в Україні, а точніше в готелі «Харків Палас», власником якої і є.

Олександр і Марина з дітьми, фото: instagram.com

Грандіозне торжество відбулося в одному із залів готелю, де була сцена і розставлені круглі столики. За нашою інформацією, було близько 175 гостей, серед яких олігархи Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, бізнесмени Павло Фукс і Геннадій Боголюбов, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко і Мирон Маркевич, голова комітету національних команд УАФ.

На столах були кулінарні шедеври, подавали салати, закуски, чорну ікру і лобстерів. З алкогольних напоїв — марочні вина і віскі.

Розважали гостей танцювальний проект Freedom Ballet, співачки MARUV і LOBODA (Світлана Лобода), також співав Макс Барських. Ведучими вечора були Катя Осадча та Андрій Доманський.

Макс Барських і Світлана Лобода на вечірці у Ярославського, фото: instagram.com

«ІВК (так Ігоря Валерійовича Коломоского називають в тусовці) був у відмінному настрої, навіть зіграв партію в настільний футбол з Фуксом. Їжа була смачна, а обстановка дійсно приємною. З дивного, коли Павло Фукс говорив тост, він передав винуватцеві торжества великий привіт і поздоровлення від Геннадія Кернеса, мера Харкова. Побажав усіляких успіхів і повідомив, що Генадій Адольфович хотів би вручити Ярославському звання почесного харків’янина в день міста (23 серпня — Ред.), на що іменинник подякував Кернеса і побажав міцного здоров’я», — розповів нам один з гостей.

Нагадаємо, у Олександра Ярославського давній і затяжний конфлікт з мером Кернесом, можливо це перший крок до їх примирення.

У нашому розпорядженні виявилося відео промови пана Ярославського після «привіт» від Геннадія Кернеса.

«Він завжди прислухався до мене, я завжди робив те, що він просив. До певного моменту. Потім щось сталося. Ви завжди знаєте де-то что-то з ким-то відбувається. Але треба бути великодушним і забувати якісь образи, недоліки один одного. Він — людина, яка обожнює Харків. Мені він зробив мікронних біль, але він для Харкова зробив набагато більше, ніж зробили всі попередні мери до нього. Це я вам можу сказати відверто. Як би я нього негативно би не ставився, але я людина відверта. Я можу оцінити його внесок в Харків», — сказав Ярославський.

Так як це було під час тосту Павла Фукса, то на завершення, він закликав Ярославського пронастальгировать і згадати, як вони в молодості мили автомобілі замшевими ганчірочками.

Коломойський і Фукс на дні народженні у Ярославського, фото: «Країна»

На завершення вечора винесли п’ятиярусний торт, біля якого фотографувався Ярославський з дружиною і дітьми.

Торт і Коломойський на дні народження Ярославського, відео: «Країна»

Нагадаємо, що Ярославський є президентом групи DCH (Development Construction Holding). Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями та фінансовими установами.

В 2016 році, за версією Forbes, увійшов у першу десятку найбагатших людей країни зі статком у $721 млн.

Разом з родиною Олександр живе в Лондоні (Великобританія), але кілька разів на рік приїжджає в Україну.