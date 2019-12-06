Національний корпус «пройшовся» по прийомним «слуг народу» з мішками чорнозему

Представники політичної партії Національний корпус провели всеукраїнську акцію проти зняття мораторію і розпродажу української землі. У рамках акції «Захистимо українську землю» активісти вирушили в приймальні депутатів з партії «Слуга народу» щонайменше в 10 містах і передали їм свої вимоги.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Національного корпусу».

Протести партії пройшли одночасно в 10 містах України та у Львівській області. Зокрема, це: Івано-Франківськ, Рівне, Запоріжжя, Харків, Суми, Вінниця, Конотоп, Кропивницький і Харків. Активісти прийшли в приймальні місцевих депутатів з ЗеКоманды з плакатами «Ні капітуляції», «Захистимо українську землю», а також — мішками землі, символізує пролиту за рідну землю кров українських військових.

Нардепам Національний корпус передав свої вимоги про неприпустимість зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі в інтересах окремих олігархів та іноземних компаній.

«Ми висловили наші вимоги про неприпустимість скасування мораторію на продаж землі в нинішніх складних умовах війни і економічної нестабільності. Також ми закликали «слуг народу» не здавати країну транснаціональним корпораціям шляхом розбазарювання української землі та не голосувати за законопроект про відкриття земельного ринку в 2 читанні», — повідомили в Національному Корпусі.

Зауважимо, що в деяких містах активістам так і не вдалося поспілкуватися з народними обранцями, адже, незважаючи на робочий день, в прийомних нікого не виявилося. При цьому патріоти відзначили, що окремі представники команди президента зараз обслуговують бізнес-інтереси американського трейдера Джорджа Сороса і саме тому лобіюють ліквідацію мораторію на продаж української землі.

Також нагадаємо, що 4 грудня 2019 у Києві під стінами ВРУ пройшла акція аграріїв, які виступили проти відкриття ринку землі в Україні. Очолили акцію представники так званого Об’єднаного штабу захисту української землі, в який також входять члени Нацкорпуса.