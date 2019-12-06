Людина одомашнили себе сам

Згідно теорії, деякі анатомічні і когнітивно-поведінкові ознаки сучасних людей (наприклад, схильність до послуху) виникли в результаті еволюційного процесу, схожого з одомашнення тварин.

Спільне дослідження Седріка Букса з Каталонського інституту перспективних наукових досліджень і Джузеппе Тесту з Міланського університету продемонструвало перші емпіричні генетичні докази цієї гіпотези. Нова робота підтверджує, що люди стали більш доброзичливими і схильними до співпраці, тому що протягом своєї еволюції вибирали партнерів за відповідними ознаками.

У більш ранніх дослідженнях Букс і його колеги вже виявили певні генетичні схожості між людьми і домашніми тваринами. У новому дослідженні Букс і Тесту концентрувалися на вивченні нервового гребеня. Це тимчасовий орган, який виділяється з нервового жолобка на ранніх етапах розвитку ембріона хребетних. Клітини нервового гребеня володіють розвиненою здатністю до міграції в організмі і розвиватися в різноманітні структури.

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Згідно з припущенням, висловлену кілька років тому вченими з Берлінського університету імені Гумбольдта, одомашнення тварин сприяли мутації в нервовому гребені. Намагаючись вивести більш поступливих і максимально неагресивних особин, люди несвідомо відбирали тварин з недорозвиненими залозами. Ці органи беруть участь у виробленні адреналіну, який важливий для прояву реакції на загрозу, а за їх закладку в організмі відповідальні якраз клітини нервового гребеня.

Могли подібні органічні зміни відбутися в ході еволюції людини? Щоб підтвердити або спростувати це, дослідники провели експерименти на клітинних лініях, отриманих від людей із спадковою хромосомною патологією — синдромом Вільямса. Він викликає загальну розумову відсталість при хорошому розвитку окремих інтелектуальних навичок (наприклад, великого словникового запасу). Також у людей з синдромом Вільямса специфічна зовнішність — її ще називають «обличчям ельфа».

В області геному, перебудова якого обумовлює синдром Вільямса, знаходиться ген BAZ1B. Дослідження показало, що саме він відіграє важливу роль у контролі переміщення клітин нервового гребеня по організму. Зниження експресії цього гена призводить до погіршення міграції клітин нервового гребеня і, як наслідок, недорозвиненості окремих органів.

Крім того, BAZ1B опосередковано впливає на значне число генів, що накопичують мутації з високою частотою у всіх існуючих популяціях людини і які відсутні в доступних для вивчення геномах давніх популяцій (наприклад, у неандертальців). Букс і Тесту припускають, що саме вплив BAZ1B є важливим чинником того, що образ сучасної людини такий, як він є. Цей вплив також служить емпіричним доказом гіпотези самоприручения: в популяціях наших предків фактично відбувався відбір по мутації в області BAZ1B, що призвело до формування більш витонченого особи і здатності до кооперації.

«Наша робота стала одним із перших досліджень, в якому використовуються передові емпіричні технології в клінічних умовах з метою зрозуміти, як еволюціонував людський вигляд після розбіжності з неандертальцями, і, зокрема, визначає синдром Вільямса як унікальний атиповий шлях розвитку нервової системи в еволюції нашого виду», — повели підсумок вчені.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», масштабне дослідження показало, що ми вже досягли максимальних розмірів, тривалості життя і сили, які тільки можливі для нашого виду. Отже, еволюція людини закінчилася, попереду лише деградація.

За матеріалами Naked-science

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