«Немає балансу»: Венеціанська комісія розкритикувала український закон про мову

У Венеціанській комісії заявили, що влада України повинна добиватися балансу в Законі «Про державну мову», для того, щоб мовна проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в країні.

Такі висновки за результатами розгляду документа були опубліковані прес-службою Ради Європи у п’ятницю, 6 грудня.

«Експерти визнають, що мовна політика є надзвичайно складною, тонкою і заполітизованою проблемою в Україні, особливо в контексті триваючого конфлікту з Росією. Беручи до уваги особливе місце російської мови в Україні, а також пригнічення української мови в минулому, Венеціанська комісія повністю розуміє необхідність заохочення використання української мови як державної», – сказано в заяві.

Однак Україні запропонували переглянути закон про державну мову і підготувати закон про меншини після консультації з усіма зацікавленими сторонами, особливо з представниками національних меншин та корінних народів.

«Крім того, владі слід розглянути можливість скасування механізму подання скарг та санкцій, передбачених у законі, або, принаймні строго обмежити його публічною сферою і в самих крайніх випадках. Якщо механізм слід зберегти, положення про санкції не повинні застосовуватися до прийняття Закону про меншини і перегляду Закону про державну мову. Стаття, що встановлює відповідальність за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, повинна бути видалена», – заявили експерти Венеціанської комісії.

Крім того, критиці піддалася норма про всіх географічних назвах та топонімах, які повинні бути написані виключно українською мовою.

Повний текст доповіді пообіцяли оприлюднити в понеділок, 9 грудня.