«З Богом, пацани!» Усик і Ломаченко звернулися до воїнів ЗСУ

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик привітали захисників України з Днем Збройних сил, який відзначається 6 грудня.

Спортсмени побажали бійцям ООС сил, здоров’я і миру.

«Особовому складу об’єднаних сил ООС: хочу привітати вас зі святом, побажати вам сил, мирного неба над головою і багато посмішок! Світ любить сильних! З Богом, пацани! Всім успіхів і посмішок», – сказав Усик.

«Вітаю з Днем Збройних сил бійців ООС. І бажаю вам міцного здоров’я і мирного неба нам всім над головою», – зазначив у свою чергу Ломаченко.