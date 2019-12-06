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«З Богом, пацани!» Усик і Ломаченко звернулися до воїнів ЗСУ

06.12.2019

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик привітали захисників України з Днем Збройних сил, який відзначається 6 грудня.

Спортсмени побажали бійцям ООС сил, здоров’я і миру.

«Особовому складу об’єднаних сил ООС: хочу привітати вас зі святом, побажати вам сил, мирного неба над головою і багато посмішок! Світ любить сильних! З Богом, пацани! Всім успіхів і посмішок», – сказав Усик.

«Вітаю з Днем Збройних сил бійців ООС. І бажаю вам міцного здоров’я і мирного неба нам всім над головою», – зазначив у свою чергу Ломаченко.

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