Колишній президент Словаччини підозрюється в шахрайстві

У Словаччині поліція висунула звинувачення в шахрайстві проти колишнього президента країни, а нині лідера опозиції Андрія Кіски.



Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що це пожвавило політичне життя в Словаччині, де в лютому заплановані загальні вибори.

Підозрюваний Андрій Кіска звинувачується в порушенні закону під час фінансування виборчої кампанії 2014 року, в результаті якої він ставши президентом Словаччини.

Як считают слідчі, Кіска здійснював податкові виплати через свою фірму, яка не мала стосунку до виборчої кампанії.

Про це 6 грудня заявила словацька поліція. Якщо колишній президент постане перед судом і буде засуджений, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Протягом останніх трьох років поліція тричі перевіряла податкову звітність бізнесу Андрія Кіски, не висуваючи жодних звинувачень.

Після третьої перевірки розпочалося кримінальне розслідування.