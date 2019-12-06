У Великобританії оцінили якість повітря в сигаретах

Британський кардіологічний фонд встановив, що Лондон — найбільш забруднена частина Англії. Згідно з проведеним дослідженням, жителі вдихають в рік така ж кількість шкідливих речовин, що міститься в 160 сигаретах.

Найгірший повітря — в Ньюэме (159 сигарет). За ним йдуть наступні райони: Вестмінстер (157 сигарет); Кенсінгтон і Челсі (156); Іслінгтон (156); Уолт-Форест (156) і Хакні (155).

Поза Лондона найбільш забруднене повітря — в місті Слау (145 сигарет) і в Дартфорді (144). Найчистіше повітря опинився на Зовнішніх Гебридських островах — там люди отримують по 40 сигарет на рік.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Кардіологи звертають увагу на те, що частинки, вдихувані в забруднених регіонах, можуть наблизити смерть від серцево-судинних захворювань. Тому фонд вимагає від уряду посилити контроль за викидами в повітря.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні розробляють самі незвичайні способи очищення повітря. Наприклад, для цього планують пристосувати легендарні таксі столиці.

За матеріалами Knife.media

Читайте також:

Як у Лондоні домоглися, щоб повітря стало чистіше на 30%

Забруднення повітря призводить до розладів психіки у підлітків

У Лондоні поселять на дахах планктон, щоб очистити повітря