З 28 грудня банки переходять на новорічний графік роботи

З 28 грудня українська банківська система перейде на новорічний графік роботи.

Згідно з рішенням Національного банку, 28 грудня до 13:00 в системі електронних платежів можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані в НБУ та органи Держказначейства. НБУ та органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується в 15:00.

Джерело – bank.gov.ua

26-27 грудня банківський день буде продовжений на два години.

29-31 грудня, 1 січня та 4-7 січня – неробочий банківський день.

2 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечувати комплекс робіт, пов’язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не будуть здійснюватися.

3 та 8 січня СЕП і банківська система України будуть працювати в звичайному режимі.

З 28 грудня до 7 січня 2018 2019 включно буде діяти офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком України 27 грудня.

У святкові дні банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.