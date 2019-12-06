Ні на що не вистачає, тільки на таксі: Милованов поскаржився на низьку зарплату

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов поскаржився на те, що одержуваної їм зарплати не вистачає на життя.

Про це він розповів в інтерв’ю 24 каналу.

«Вона у мене 18 тисяч гривень.

Ні на що не вистачає», — поскаржився Милованов, заявивши, що живе на власні заощадження.

За його словами, міністерської зарплати йому вистачає хіба що на послуги таксі.

«Те, що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Über.

Зарплати, я думаю, це теж болюче питання.

Але я намагаюся, щоб у моїх заступників була гідна заробітна плата», — додав держчиновник.