Рада підняла поріг фінмоніторингу до 400 тисяч

Верховна Рада в п’ятницю прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №2179 про запобігання та протидії відмивання грошей.

За нього проголосували 246 народних депутатів.

Законопроект гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню доходів з нормами четвертої Директиви Європейського Союзу 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Законопроект збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох:

операції політично значимих осіб та їх сімей;

перекази за кордон;

операції з готівкою (внесення, переклад, отримання грошей);

операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).

До 2014 року обов’язковому фінансовому моніторингу підлягали банківські операції понад 80 тис. гривень. На сьогоднішній день цей ліміт становить 150 тис. гривень.

Закон також передбачає можливість дистанційної верифікації клієнта, покращення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників, фокусування на найвищих ризики і загрози.

Крім того, передбачено застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки клієнтів, перехід до кейсовой звітування про підозрілі операції та автоматизацію процесу надання інформації, а також збільшується термін для інформування спеціально уповноваженого органу про порогових операціях з 3 до 5 робочих днів.