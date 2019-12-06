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Бізнесмена підозрюють у привласненні 330 тисяч, виділених на ремонт дитсадків на Троєщині

06.12.2019

У Києві викрито керівник підрядної організації у привласненні державних коштів, виділених на ремонт дитячих садків. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення прес-центру прокуратури столиці.

Правоохоронцями встановлено, що між Управлінням освіти Деснянської РДА та товариством було укладено договір про проведення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах. Однак, не виконавши роботи в повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості в офіційні документи, на підставі яких у подальшому безпідставно отримав на рахунку понад 330 тисяч гривень.

За результатами розслідування посадовій особі оголошено підозру у ч. 4 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

В ході слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб РДА, підписали з суспільством акти виконаних робіт, наголошується в повідомленні.

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