Українка створює «живі» портрети тварин

Українка Ганна Цуканова, яка не має спеціальної художньої освіти, займається виготовленням 3D-портретів тварин, які можна прийняти за живі.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Felt Cat & Dog 3D Portraits (@runo_art) 3 Гру 2019 в 11:50 PST

Портрети дівчина робить з овечої вовни з допомогою техніки сухого валяння. Очі і носи художниця ліпить із спеціального пластику. А ось вуса – справжні. Їх майстру надсилають клієнти.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Felt Cat & Dog 3D Portraits (@runo_art) 2 Груд 2019 в 11:46 PST

«Я намагаюся дізнатися їх історію і звички. Для мене головна мета — відобразити характер вихованця, його душу, а не просто передати зовнішню схожість», — розповіла Ганна Цуканова.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Felt Cat & Dog 3D Portraits (@runo_art) 20 Лис 2019 о 9:44 PST

На створення одного портрета у художниці йде від пари днів до декількох тижнів.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Felt Cat & Dog 3D Portraits (@runo_art) 30 Вер 2019 о 5:56 PDT

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», художні портрети тварин — набагато більш рідкісне явище, ніж їх фотопортрети. У цій області можна знайти безліч незвичайного. Наприклад, фінський фотограф знімає тварин в дивних ракурсах, а польський фотограф робить портрети птахів.

За матеріалами «Кореспондент»

Читайте також:

Незрячі люди знають, як виглядають тварини

В яких позах сплять тварини і чому

У Чорнобилі тварини позували вченим