Українка створює «живі» портрети тварин

Українка Ганна Цуканова, яка не має спеціальної художньої освіти, займається виготовленням 3D-портретів тварин, які можна прийняти за живі.
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Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
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ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
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Портрети дівчина робить з овечої вовни з допомогою техніки сухого валяння. Очі і носи художниця ліпить із спеціального пластику. А ось вуса – справжні. Їх майстру надсилають клієнти.
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«Я намагаюся дізнатися їх історію і звички. Для мене головна мета — відобразити характер вихованця, його душу, а не просто передати зовнішню схожість», — розповіла Ганна Цуканова.
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На створення одного портрета у художниці йде від пари днів до декількох тижнів.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», художні портрети тварин — набагато більш рідкісне явище, ніж їх фотопортрети. У цій області можна знайти безліч незвичайного. Наприклад, фінський фотограф знімає тварин в дивних ракурсах, а польський фотограф робить портрети птахів.
За матеріалами «Кореспондент»
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