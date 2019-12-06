Арештоване Wi-Fi обладнання Київського метро продадуть на аукціоні

Електронний майданчик СЕТІВ продає арештоване Wi-Fi обладнання Київського метрополітену, вартість якого оцінюється в 7 278 675 грн.

“На електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство «СЕТІВ» Агентства по розшуку та менеджменту активів) виставлено на продаж арештоване Wi-Fi обладнання з Київського метрополітену. 569 позицій арештованого Wi-Fi обладнання знаходяться на станціях метро “Університет”, “Дніпро”, “Олімпійська”, “Арсенальна”, “Хрещатик”, “Лук’янівська”, “Кловська”, “Золоті Ворота”, “Палац Спорту”, “Площа Льва Толстого”, “Майдан Незалежності”, а також в Інженерному корпусі КП “Київський метрополітен””, – йдеться в повідомленні.

Серед арештованого майна, виставленого на продаж: джерела безперебійного живлення, батарейні блоки, системи розподілу живлення, маршрутизатори і комутатори Cisco, сервери, шлюзи, камери та багато іншого. Загальна стартова сума виставленого на продаж майна: 7 278 675 грн.

Дата проведення аукціонів з продажу Wi-Fi обладнання – 23 грудня 2019 року і 2 січня 2020 року.

Всього на продаж виставлено 12 лотів.

«Ми дуже сподіваємося, що після зміни власника обладнання, Wi-Fi в Київському метрополітені буде працювати якісно і швидко, радуючи відвідувачів», – заявив генеральний директор ДП «СЕТІВ» Віктор Вишнів.