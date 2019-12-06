Роздрібні мережі продовжують підвищувати вартість автогазу

Роздрібні мережі 6 грудня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку “Консалтингової групи А-95”.

В мережах ОККО і WOG автогаз подорожчав на 39 коп./л і 23 коп./л, до 13,20 грн/л і 13,13 грн/л відповідно. На станціях AMIC ціна зросла на 19 коп./л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» підвищила ціни на 10 коп/л, до 11,58–11,65 грн/л.

Також ціни зросли на «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Род-Ник», UPG, Паралель, BVS і SUN OIL.

Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 6 грудня піднялася на 14 коп./л, до 12,38 грн/л.