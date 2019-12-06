Сергій Глущенко: скандального чиновника просувають на ключову посаду в Кабміні

Глущенко Сергій Миколайович — одіозний чиновник і юрист, якого намагаються проштовхнути на посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Раніше недбалість і саботаж з боку Сергія Глущенка призвели до втрати мільйонів, які виділили з українського бюджету на боротьбу з епідемією африканської чуми. За даними видання “Багнет”, цю кандидатуру через конкурс нав’язує прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерела в Кабміні повідомляють, що «Глущенко «підсовують» як безальтернативного кандидата на пост глави Госпотребслужбы. Історію з його провальної роботою на цій посаді намагаються ” зам’яти».

Сергій Глущенко був головою Госпродпотребслужбы в 2015-2016 роках. За цей час чиновник потрапив у кілька корупційних скандалів. Його кілька разів звинувачували звинувачували у недбалості і навіть умисному шкідництві. Так перші спалахи африканської чуми почалися в липні-серпні 2015 року, коли Глущенко був на посту. Епідемію зафіксували у Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Миколаївській та Полтавській області. Джерело стверджує, що глава відомства провалив заходи:

«Замість інформування громадськості про карантинних заходи, які могли допомогти локалізувати проблему, знаєте, що робив Глущенко? Він примудрився постити в соцмережах фотографії зустрічей з друзями — в робочий час, ділиться планами затягнути їх до себе на держслужбі, а ще різні ласощі, якими потрібно набити холодильник, так як без них «сумно працюється».

Недбалість Сергія Глущенка обернулася тяжкими наслідками для українських фермерів. А на боротьбу з наслідками епідемії тільки в 2015 році було витрачено 45 мільйонів гривень. Чиновнику приписують не тільки провал кампанії по боротьбі з хворобою, але і інші “успіхи”. Так міністр агропромислового комплексу Олексій Павленко публічно звинуватив Сергія Глущенка в некомпетентності, яка поставила під загрозу експорт зерна з України в Євросоюз.

«Керівництво Госпотребслужбы блокує дорожню карту заходів по початку експортних операцій. Такі дії отримали негативні оцінки бізнесу і критично сприймаються європейськими партнерами України. Сьогодні відомство повністю демотивировано. Те, що відбувається у відомстві необхідно кардинально міняти. Якщо цього не відбудеться, я буду ініціювати перед Кабміном питання доцільності перебування керівника на цій посаді», — заявив глава АПК.

Незабаром Сергій Глущенко звільнився за власним бажанням. Подейкують, що тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк змусив підлеглого піти з посади, щоб не притягнули до кримінальної відповідальності за халатність. Як показник, за весь час перебування на посаді Сергій Глущенко не надав жодного публічного звіту про виконану роботу.

«Глущенко не тільки дискредитував себе як керівника і керівника, але і підірвав авторитет нового відомства, в слідстві нівелювало ефективність адмінреформи. Він намагався терміново передати ветеринарні лабораторії на масштабну приватизацію, зрозуміло, що не в інтересах держави», — повідомляють джерела з Кабінету міністрів.

На роботу чиновника скаржилися і споживачі, інтереси яких зобов’язана захищати відомство. Українці повідомляли, що під керівництвом Сергія Глущенка на ринку з’явилося багато фальсифікату, низькоякісних і небезпечних для здоров’я товарів. В першу чергу продуктів харчування.

Потенційного голову Госпотребслужбы запам’ятали ще за скандалу з вимаганням грошей у одеських підприємців. Сергія Глущенка звинуватили в нав’язуванні поборів і умисному знищенні бізнесу в Одесі. Самому голові, а також заступнику голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Вержиховскому дали прізвисько «генерали корупції».

У Сергія Глущенка знайшли компрометуючу зв’язок з Російською Федерацією. У фінансовій декларації кандидата на пост глави Госпотребслужбы за 2018 його дружина Олена Лавриненко (громадянка Росії) вказала зарплату за основним місцем роботи — 102 696 гривень. Згідно з документом, ці гроші жінці виплатили Республіканської дитячо-юнацький спортивної школи легкої атлетики в місті Цхінвалі — столицю Південної Осетії, яку окупувала Російська федерація. Раніше в деклараціях сімейства також з’являлися гроші з Цхінвалі. Що ж ховається під личиною спортивної школи — варто перевірити СБУ.