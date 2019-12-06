Під Києвом водій “Nissan” збив чоловіка на смерть, влетів у будинок і втік

У Фастові водій легковика Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де збив пішохода, і в’їхав у будинок на вулиці Житомирській. Після цього він зник з місця ДТП, залишивши машину.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На жаль, 57-річний чоловік, якого збив автомобіль, загинув. Незабаром втікача водія затримала поліція. Ним виявився 54-річний житель Фастова, який перебував у стані алкогольного сп’яніння — алкотестер зафіксував 0,8 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові – 0,2 проміле).

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Подальшу долю водія вирішить суд.