У Голосіївському районі Києва прогримів вибух

Увечері п’ятниці, 6 грудня, близько 19:00 мешканці Голосіївського району Києва почули гучний звук, схожий на вибух.

Він долинав з району між станціями метро “Голосіївська” і “Васильківська”. На місце виїхали наряди поліції.

Про це повідомляє місцеве видання. На лінію “102” надійшов виклик про те, що вибухнув автомобіль на вулиці Деміївська, 55. За адресою прибула патрульна поліція, рятувальники та вибухотехніки. У дворі багатоповерхівки їх чекав водій Honda.

Він повідомив, що паркувався біля будинку і, здаючи назад, ззаду машини щось вибухнуло. Обійшлося без постраждалих. З видимих пошкоджень на автомобілі — лише спущене колесо. На місці працювали вибухотехніки, які шукали підозрілі предмети біля автомобіля і встановлять точні причини події. За попередньою інформацією, якийсь вибуховий пристрій все-таки було.

Воно було без руйнівного елемента — можливо, власника авто хотіли налякати. Також за непідтвердженою інформацією, водій Honda працює в Міністерстві аграрної політики України.