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Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, — Зеленський

06.12.2019

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що хотів би під час живого спілкування з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним побачити готовність припинити війну на Донбасі, якщо вона дійсно є.

Про це він заявив в ефірі програми ” свобода слова з Савіком Шустером.

«Найголовніше, мені дуже важливо… Я така людина, дуже sensitive (чутливий). Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привезти з «норманді» (зустріч у Парижі в «нормандському форматі») розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну», — сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що він «це точно зможе зрозуміти за столом (переговорів)»

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