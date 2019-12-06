Під час живого спілкування з Путіним хочу побачити готовність припинити війну, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що хотів би під час живого спілкування з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним побачити готовність припинити війну на Донбасі, якщо вона дійсно є.

Про це він заявив в ефірі програми ” свобода слова з Савіком Шустером.

«Найголовніше, мені дуже важливо… Я така людина, дуже sensitive (чутливий). Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привезти з «норманді» (зустріч у Парижі в «нормандському форматі») розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну», — сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що він «це точно зможе зрозуміти за столом (переговорів)»