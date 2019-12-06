Стерненко: Організатором концертів «Вороваек» в Україні виявився фанат Шарія

Організатором концерту російської блатної групи «Воровайки» виявився шанувальник скандального блогера Анатолія Шарія Вадим Багнюк. Про це заявив блогер Сергій Стерненко.

За його інформацією, організатором концертів став ФОП Багнюк В. О., який зареєстрований в Дніпрі. Що характерно, дата реєстрації – 4 листопада 2019 року, тобто незадовго до запланованого концерту.

«Багнюк Вадим Олегович виявився фанатом відомого блогера і педофіла Анатолія Шарія. І його дружина теж була фанаткою цього проросійського риса», – заявив Стерненко.

Він прийшов до висновку, що спроба привезти напередодні загибелі Небесної сотні групу, яка займає антиукраїнську позицію, – це російська провокація.

«Я звернувся в СБУ із зверненням про заборону в’їзду трьом учасницям цієї групи на територію України. Крім того, я також звернувся до СБУ із заявою про вчинення злочину за заклики до посягання на територіальну цілісність України та розпалювання національної ворожнечі», – сказав Стерненко.