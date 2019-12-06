Зеленський заявив, що не буде вести прямі переговори з «ДНР» і «ЛНР»

Президент Володимир Зеленський не має наміру вести прямі переговори з «лідерами самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік», в той час, як зустріч з Володимиром Путіним він підтвердив.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передають Українські Новини.

«Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами повинні розуміти і всі повинні знати, як відбуваються всі ці розмови в тристоронньої контактній групі. Там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо Президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти. Це зрозуміло. От і все», — відповів він на питання про постійному вимогу Росії, щоб Україна вела переговори безпосередньо з «ДНР» і «ЛНР».

Раніше в п’ятницю фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднили результати соціологічного дослідження, проведеного з 4 по 19 листопада, згідно з яким найбільше респондентів — 40,5% вважають найбільш прийнятним компромісом для припинення війни на Донбасі прямі переговори з «ДНР» і «ЛНР», припинення економічної блокади і відновлення торгівлі з ними.