«Формула Штайнмайера» буде імплементована після виведення військ, роззброєння бойовиків і виборів, — Зеленський

«Формула Штайнмаера» буде імплементована в закон про особливий статус тільки після виведення військ і роззброєння незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час ефіру програми «Свобода Слова» Савіка Шустера.

«У нас дуже сильна позиція. Найголовніше, що ми зробили з нашого боку – ми зробили розведення, всі вимоги, ми підписали не «формулу Штайнмайера», а текст, що ми погодили текст «формули Штайнмаера». Це важливі речі, тому що вона буде імплементована в закон про особливий статус тільки після того, як ми розуміємо, як будуть виведені всі війська, буде роззброєння незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, тобто коли буде така ситуація, тоді почнуться вибори, і тоді буде імплементована «формула Штайнмайера». Тому я кажу, що у нас позиція дуже сильна», — заявив Зеленський.

Лідери Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться в Парижі 9 грудня в спробі активізувати зусилля у пошуках мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Основною умовою для участі в саміті «нормандському форматі» було підписання українською стороною «формули Штайнмайера». Реалізації «плану Штайнмайера» має передувати розведення військ на Донбасі на трьох дільницях, за яким послідує більш масштабне розведення військ по всій лінії розмежування.

Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на всіх ділянках: № 1 — в районі сел. Станиця Луганська та № 2 — в районі р. Золоте Луганської області, № 3 — у Петровському Донецької області.