Європейські ЗМІ: Порошенко досі – ворог № 1 у Путіна

Ряд авторитетних європейських видань, зокрема, польської Gazeta Wyborcza, висловлює думку, що Путін, незважаючи на зміну влади в Україні, не перестав вважати п’ятого президента Порошенко своїм ворогом номер один і все ще хоче притягнути його до кримінальної відповідальності, позбавити свободи дій, тому через своє лобі в Україні ініціює проти Порошенка сфабриковані справи.

Про це у своєму блозі пише політичний експерт Павло Нусс.

Він зазначає, таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен з них заплатить ціну за опір проти Росії. На жаль, але пізно, пізно і туго до наших партерів, і особливо, до наших співвітчизників, доходить правда, яку ми намагалися донести. Павло Нусс зазначає, він, приміром, ще в 2015 році писав про те, що Порошенко – особистий ворог Путіна і Росії.

За словами Павла Нусса, трохи пізніше він також писав про те, що з відставкою Порошенка з посади глави держави, фактично у нас немає союзника в особі діючого президента України, і в армії немає союзника в особі дієш Верховного Головнокомандувача. Зате Путін, схоже, отримав союзника на Банковій, про що сміливо здогадуються європейські ЗМІ.