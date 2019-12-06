Зеленський про стіну на кордоні з ОРДЛО: Вона є, але вона жива

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стіна між територією, підконтрольної Україні, і ОРДЛО вже існує. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«А що, зараз немає стіни? Вона є, але вона жива і гинуть люди. Вона є. Є мінна стіна. А найстрашніша – ментальна стіна», – сказав Зеленський.

Він додав, що на окупованих територіях мешкає велика кількість «радянських» людей похилого віку.

«Вони в цілому не розуміють, що відбувається. Вони хочуть, як це було раніше: дайте нам мир, спокій, чому чиновники вирішують, як нам жити? Це страшне почуття», – сказав президент.