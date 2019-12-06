Металурги України заявили про самих поганих показниках галузі історії країни і попередили про катастрофу

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» висловлює констатує кризову ситуацію в гірничо-металургійному комплексі (ГМК) України, в результаті чого зупинено низку підприємств і різко знижується випуск металопродукції.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті об’єднання «Укрметалургпром» у п’ятницю ввечері.

Так, за прогнозами ВП «Укрметалургпром» у грудні поточного року очікується виробництво чавуну на рівні 1,25 млн тонн, сталі – 1,2 млн тонн, прокату – 1,1 млн тонн, що є одним з найнижчих рівнів випуску металопродукції. При цьому наголошується, що протягом кількох останніх років українська металургія демонструє тенденцію до зниження виробництва сталі.

Таким чином, 2019 рік українська металургійна галузь, за прогнозами, завершить наступним чином: виробництво чавуну – 20 млн тонн, сталі – 20,5 млн тонн, прокату – 18 млн тонн.

«Це найгірший показник за весь період існування незалежної України. Для порівняння, якщо в 2017 було виплавлено 21,3 млн тонн сталі, то в минулому році — 21,1 млн тонн», — йдеться в повідомленні «Укрметалургпром».

У заяві пояснюється, що в результаті погіршення ситуації на глобальному ринку сталі, від якого залежить стабільність вітчизняного ГМК, традиційно є металургійним нетто-експортером (близько 85% усієї виробленої металопродукції експортується), в IV кварталі 2019 р. ціни на чавун, сталь і готовий прокат знизилися в середньому на 12%, а залізорудної сировини – на 25% щодо цін попередніх кварталів поточного року.

Негативні тенденції в галузі тільки посилюються. Цьому сприяє погіршення ситуації на зовнішніх ринках, так і всередині країни.

Дохідна частина скорочується внаслідок зниження цін на світових сталевих ринках, а витратна збільшується із-за постійного і часто необґрунтованого підвищення вартості послуг, що надаються державними монополістами.

Зокрема, в березні 2019 р. «Укрзалізниця» в черговий раз підвищила тарифи на залізничні вантажоперевезення (+14,2%), однак за минулі 8 місяців проблеми із забезпеченням ж/д перевезень вантажів ГМК (понад 40% обсягів перевезень УЗ) не тільки не зникли, а ще й збільшилися – з-за дефіциту тяги і введеної УЗ на його тлі дискримінаційною по відношенню до більшості вантажовідправників ініціативи з перевезення вантажів з великою швидкістю за тарифом +20% (хоча повинно бути +100%), значно сповільнилася швидкість доставки вантажів ГМК, які перевозяться на загальних умовах. У підсумку на УЗ у листопаді 2019 понад 250 покинутих складів, Гзк не виконують заплановані обсяги відвантаження, приріст залишків ЗРС на їх складах за серпень-листопад 2019 перевищив 1 млн тонн.

В об’єднанні також вказують на зростання тарифу на передачу е/е компанією НЕК «Укренерго» – при затвердженому на 2019 рік тариф 5,93 коп/кВт.ч. з 1 вересня 2019 року тариф підвищено до 11,65 коп/кВт/ч. (+96%).

Окремої уваги заслуговує плановане НКРЭКУ збільшення тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами — у разі його прийняття збільшення витрат споживачів природного газу досягне +0,8 тис. грн/тис. куб. м, що обійдеться українській металургії ще 2 млрд грн/рік. Додаткові складності для українських експортерів створює ревальвація гривні – з початку 2019 року курс гривні зміцнився на 14% (з 27,9 до 24 грн/$).

У «Укрметаллургпроме» відзначають, що всі ці процеси носять безсистемний, хаотичний характер і стрімко знищують як конкурентоспроможність української металургії (на яку припадає близько 12% ВВП, 30% експорту, забезпечення роботою понад 0,5 млн громадян України), так і всю економіку України.

На додаток до цього в разі прийняття законопроекту №1210, передбачає необґрунтоване багаторазове підвищення ренти на видобуток залізної руди, в сформованих умовах буде мати катастрофічні наслідки, підкреслюють в об’єднанні. І нагадують, що вже сьогодні практично повністю зупинені Дніпровський метзавод, аглофабрика Південного Гзк, призупинено частину виробничих потужностей Дніпровського меткомбінату, скорочено виробництво на «ArcelorMittal Кривий Ріг» і «Азовсталі». Більшість інших підприємств галузі також опинилися на межі зупинки.

ГМК України завершує 2019 рік в стані глибокої кризи, що вже в наступному році може обернутися катастрофою для економічної стабільності та національної безпеки України, зокрема, це виразиться у втраті робочих місць, зникнення джерел надходжень до бюджетів усіх рівнів, втрати довіри замовників і ринкових ніш, які негайно займуть зовнішні конкуренти, в першу чергу російські металурги.