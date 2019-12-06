«Слуги» провалили заміну ловеласа Яременко: «Джокер» злив листування з відкинутої кандидаткою

Шоумен і бізнесмен Василь Голованов отримав від пранкери «Джокера» листування з претендентом на посаду глави зовнішньополітичного комітету парламенту Галиною Михайлюк.
У прямому ефірі NewsOne Голованов повідомив, що йому написав «Джокер» і запропонував ніде ще не опубліковану листування з нардепом від «Слуги народу».
Ведучий нагадав, що екс-голова комітету з зовнішньої політики, член партії «Слуга народу» Богдан Яременко був відсторонений від посади після того, як його в залі парламенту спіймали на листуванні з повіями. У подальшому одним із претендентів на пост стала депутат з фракції «Слуга народу» Галина Михайлюк.
«Боротьба навколо посади Яременко, який пішов у відставку, в тому числі з моєю допомогою. Зараз готують нову кандидатуру, з якою я поспілкувався. Це Михайлюк Галина», – написав «Джокер» ведучому. Варто відзначити, що бесіду пранкер вів від імені нардепа від партії «Європейська солідарність» Ірини Геращенко (орфографія збережена):
Джокер: Привіт, Галина, тебе будуть на голову комітету висувати? Ми готові тебе підтримати і вважаю Слава теж підтримає!
Михайлюк: Здрастуйте! Дякую за підтримку! Поки невідомо, але я знімати свою кандидатуру не буду і планую йти до кінця.
Джокер: А чого не хочуть? Ти справді одна з найсильніших, я не бачу тобі альтернативи…
Михайлюк: Це всі розуміють…
Джокер: Офіс президента не хоче?? Хочуть керованих??
Михайлюк: Тут поки що немає спільної позиції, у кожного своя. Це теж
Джокер: Хто проти тебе? Нас більше 20 і Слава підтримає, не вистачить?
Михайлюк: ВП взагалі не знав про наших фракційних розкладах)) Не знаю, хто був проти раніше, але зараз керівництво фракції вже точно проти))
Джокер: Коломойського люди за тебе я дивлюся, виходить проти керівництво?
Михайлюк: Люди за мене, але керівництво фракції тепер принципово проти))
Джокер: Може поговорити з Арахамией? Якщо не ти, то це буде дуже складно, крім тебе з цією посадою ніхто не впорається
Михайлюк: Я з ним говорила
Джокер: Що говорить?
Михайлюк: Кожен раз різні байки
Джокер: А чому він говорив, що ти перевірки СБУ не пройшла?
Михайлюк: Це все наклеп. Я вчора змусила його спростувати це
Джокер: Жах, просто жах, навіщо вони це роблять. Вони Ясько хочуть яка повний 0, це жах, я так нервую
Михайлюк: У кожного свої достоїнства кандидата
Джокер: Як тобі допомогти?
Михайлюк: Все буде добре, дякую Вам за підтримку.
Скріншот листування Джокера з Михайлюк
newsone.ua
Скріншот листування Джокера з Михайлюк
newsone.ua
Скріншот листування Джокера з Михайлюк
newsone.ua
Скріншот листування Джокера з Михайлюк
newsone.ua