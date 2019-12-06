«Слуги» провалили заміну ловеласа Яременко: «Джокер» злив листування з відкинутої кандидаткою

Шоумен і бізнесмен Василь Голованов отримав від пранкери «Джокера» листування з претендентом на посаду глави зовнішньополітичного комітету парламенту Галиною Михайлюк.

У прямому ефірі NewsOne Голованов повідомив, що йому написав «Джокер» і запропонував ніде ще не опубліковану листування з нардепом від «Слуги народу».

Ведучий нагадав, що екс-голова комітету з зовнішньої політики, член партії «Слуга народу» Богдан Яременко був відсторонений від посади після того, як його в залі парламенту спіймали на листуванні з повіями. У подальшому одним із претендентів на пост стала депутат з фракції «Слуга народу» Галина Михайлюк.

«Боротьба навколо посади Яременко, який пішов у відставку, в тому числі з моєю допомогою. Зараз готують нову кандидатуру, з якою я поспілкувався. Це Михайлюк Галина», – написав «Джокер» ведучому. Варто відзначити, що бесіду пранкер вів від імені нардепа від партії «Європейська солідарність» Ірини Геращенко (орфографія збережена):

Джокер: Привіт, Галина, тебе будуть на голову комітету висувати? Ми готові тебе підтримати і вважаю Слава теж підтримає!

Михайлюк: Здрастуйте! Дякую за підтримку! Поки невідомо, але я знімати свою кандидатуру не буду і планую йти до кінця.

Джокер: А чого не хочуть? Ти справді одна з найсильніших, я не бачу тобі альтернативи…

Михайлюк: Це всі розуміють…

Джокер: Офіс президента не хоче?? Хочуть керованих??

Михайлюк: Тут поки що немає спільної позиції, у кожного своя. Це теж

Джокер: Хто проти тебе? Нас більше 20 і Слава підтримає, не вистачить?

Михайлюк: ВП взагалі не знав про наших фракційних розкладах)) Не знаю, хто був проти раніше, але зараз керівництво фракції вже точно проти))

Джокер: Коломойського люди за тебе я дивлюся, виходить проти керівництво?

Михайлюк: Люди за мене, але керівництво фракції тепер принципово проти))

Джокер: Може поговорити з Арахамией? Якщо не ти, то це буде дуже складно, крім тебе з цією посадою ніхто не впорається

Михайлюк: Я з ним говорила

Джокер: Що говорить?

Михайлюк: Кожен раз різні байки

Джокер: А чому він говорив, що ти перевірки СБУ не пройшла?

Михайлюк: Це все наклеп. Я вчора змусила його спростувати це

Джокер: Жах, просто жах, навіщо вони це роблять. Вони Ясько хочуть яка повний 0, це жах, я так нервую

Михайлюк: У кожного свої достоїнства кандидата

Джокер: Як тобі допомогти?

Михайлюк: Все буде добре, дякую Вам за підтримку.

Скріншот листування Джокера з Михайлюк

newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк

newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк

newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк

newsone.ua