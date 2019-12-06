Вітренко назвав умову для відкликання позовів до «Газпрому»

Закінчився черговий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Україною, Єврокомісією та РФ.

Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

«Нафтогаз» завершив черговий раунд переговорів з «Газпромом» в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу», — написав він.

Юрій Вітренко наголосив, що Єврокомісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого та поточного Стокгольмського арбітражу, так як «Газпром» включає це в один «пакет» переговорів.

«Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що готові розглядати можливість отримати газ від «Газпрому» в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу», — зазначив чиновник.

«Ми також готові відкликати свої позовні вимоги за новим арбітражу, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, що покриває всі витрати, і якщо «Нафтогазу» буде компенсовано невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за поточними контрактами», — додав Вітренко.

Він також підкреслив, що при такій конструктивній позиції, навіть без економічних прибутків, Україна судитися не буде.