Складно зрозуміти, яку мету переслідують продюсери і режисери, які приймають рішення запрошувати на різного роду політичні ток-шоу першого президента Леоніда Кравчука. Так і сьогодні, в компанії активних політиків на чолі з Зеленським на ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» виявився Леонід Макарович.

Коментуючи інформацію, політолог Віталій Бала зазначає, Леонід Макарович славиться в Україні своїми подвигами, адже це саме він здав ядерну зброю і саме він почав процес перетворення України на об’єкт міжнародних відносин. Тому зараз виступати, беручи на себе роль істини в останній інстанції, просто несерйозно, м’яко кажучи.

Віталій Бала вважає, що Кравчук і є найталановитішим партійними (КПРС) демагогом. Питання, а навіщо його запрошують на ефір українського телебачення, коли він роздає інтерв’ю ЗМІ країни-агресора досі без відповіді. «Реально вже поддостал той друг Медведчука!», – обурився політолог.