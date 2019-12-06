В Україні почала знижуватися ціна на паливо: інфографіка

Деякі українські автозаправки знизили вартість бензину і дизельного палива після вимоги Антимонопольного комітету.

Про це пише enkorr.

За їх даними, на заправках ОККО і WOG вартість бензину і дизельного палива знизилася на 10-20 на 10-20 копійок за літр.

Так за даними щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, на АЗС мережі ” ОККО дизпаливо подешевшало на 10 копійок за літр, до 29,49 гривень за літр, бензини — на 20 копійок за літр, до 29,49 гривень за літр за А-92 і 30,49 гривень за літр А-95.

У мережі WOG вартість бензинів знижена на 10 копійок за літр, до 29,49 гривень за літр за А-92 і 30,49 гривень за літр А-95, а ціна ДП знижена на 20 копійок за літр, до 29,49 гривень за літр.

Зазначимо, що за два дні на цих заправках вартість палива знизилася на 30 копійок за літр. Також опускати ціни почали й інші оператори. Зокрема на станціях UPG і KLO ціни опустилися на 20-30 копійок за літр.