Угода про асоціацію Україна – ЄС буде оновлено в 2021-му — Кабмін

Глава українського уряду Гончарук Олексій заявив, що в 2021 році буде здійснено оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У ході спільної прес-брифінгу з керівником комітету Європейського парламенту з закордонних справ Девідом МакАллистером в Києві він заявив: «Ще одним важливим завданням є оновлення документа, який називається Угода про асоціацію. Це повинно відбутися в 2021 році. Зараз ми уважно вивчаємо всі пункти цієї угоди. Це робиться для того, щоб разом з нашими колегами зробити його максимально ефективним, зручним, а також для обох сторін, щоб це було успішно».

За словами глави Кабміну України, уряд все зробить, що може від нього залежатиме, щоб наступний рік був таким успішним, амбітним, для нашої країни, з точки зору європейської інтеграції.

Керівник уряду України також зазначив: «В тому числі, звичайно ж, нас цікавить так званий промисловий безвиз — АСАА agreement. Тобто, мова йде про домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з колегами з Європи».