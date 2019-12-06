Орієнтир — 23,5. Як злив інсайда обвалив долар і який буде курс в грудні

Тиждень завершився новим обвалом безготівкового долара. До закриття міжбанківських торгів 6 грудня його курс впав на 10 копійок, і зупинився в рамках 23,70-23,73 грн/$. Всього за тиждень американська валюта втратила 22 копійки. «Американець» не тільки пробив психологічну позначку 24,0 грн/$, але став стрімко наближатися до нових мінімумів.
На ті ж 10 копійок сьогодні опустилася середня ціна готівкового долара: на продаж до 23,80-23,90 грн/$, на покупку до 23,60-23,65 грн/$.
На курс натиснули з двох сторін: імпортери перестали активно розкуповувати долар, а експортери продають його як божевільні. Досі на продаж валюти стояли в основному українські корпорації, а сьогодні до них приєдналися ще й іноземці.
Всього для обвалу курсу долара в останній тиждень було чотири причини:
«Безлімітне розміщення 4-річних ОВДП на найближчому аукціоні стало сигналом для ринку про можливе істотне збільшення валютної пропозиції з боку нерезидентів і відповідному посилення ревальвационной динаміки», — підтвердив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.
Хто влаштував валютний скидання
Нерезиденти продавали долар, тому що розуміли, що їм потрібно багато гривні в майбутню середу під купівлю держоблігацій. Вони знову стануть головними покупцями ОВДП. А українські корпорації — стали говоритися до обвалу курсу долара, який ось-ось влаштують іноземці. Тобто вони продавали валюту, розуміючи, що вона подешевшає, і намагалися мінімізувати свої втрати — позбавиться від «американця» поки його курс ще сильніше не впав.
Великі валютні розпродажі почалися ще вчора, коли обсяг торгів на міжбанку досяг $220 млн і Нацбанк викупив $30 млн. А потужний сплеск припав на сьогоднішні торги: загальна сума угод перевалила за $300 млн, а регулятор поставив новий рекорд за покупок за добу — скарбники оцінили його придбання від $190 млн до $200 млн.
Він порівнянний лише з тижневими обсягами поповнення золотовалютних резервів НБУ. Для порівняння: за останній тиждень листопада 2019 року регулятор, згідно з офіційним звітом, купив $184 млн, а за весь минулий місяць — $897,8 млн.
Ніхто, крім Нацбанку не зміг поглинути великий обсяг. Йому складали долар незважаючи на те, що він протягом сьогоднішніх торгів знижував курс угод:
• 23,74 грн/$
• 23,72 грн/$
• 23,72 грн/$
• 23,70 грн/$
Стихійні розпродажу і інсайд
Не обійшлося і без зловживань. Офіційна інформація про те, що розміщення ОВДП буде безлімітними (саме «безлимитность» підірвала ринок) з’явилася вчора ввечері після закриття міжбанку. Однак перші розпродажі під неї почалися ще вранці того ж дня.
«Це підтверджує факт зливаючи інсайдерської інформації. Ключові гравці ще вчора знали, що буде безліміт, і що розміщення держоблігацій буде в рази більше звичних 2,5-3 млрд. грн. Розуміли, що під них зайде багато долара. За попереднім прогнозом, загальний обсяг розміщення ОВДП у вівторок може скласти 7-10 млрд грн. Мінфін чітко дав зрозуміти, що йому потрібно дуже багато грошей», — зазначив фінансовий експерт Василь Невмержицький.
Відомо, що уряд планує в грудні зайняти на борговому ринку додаткові 16,4 млрд грн, щоб покрити бюджетну діру, яка виникла через невиконання планів з бюджету. До новорічних свят в Україні залишилося 3 розміщення Мінфіну. Очікується, що найбільше відбудеться в майбутній вівторок (10 грудня) — поки західні інвестфонди не почали згортати позиції перед католицькими різдвяними канікулами. А 17 і 24 грудня наші влади займуть менші суми — по 2-3 млрд грн.
«Великого попиту на ОВДП у найближчий вівторок чекають з-за заявленого Мінфіном безлімітного статусу розміщення. А ще з-за того, що воно відбудеться якраз перед засіданням монетарного комітету Нацбанку, який вже в найближчий четвер може зменшити розмір своєї облікової ставки, щоб підштовхнути кредитування в країні. Думаю, її можуть опустити навіть на 1% (до 14,5% річних). Це розуміють і інші учасники ринку. Так само вони знають, що ставки за ОВДП прив’язані до облікової ставки НБУ. І віддають собі звіт, що 10 грудня може бути останній шанс отримати більш вигідну ставку по паперів від Мінфіну. Тому і передбачають великий попит на них і великий завод долара в Україну», — пояснив ситуацію начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.
Що буде з курсом долара в грудні
Подальший рух курсу долара буде безпосередньо залежить від наповнення держбюджету та аукціонів Нацбанку. Чим більше стане позичати уряд, тим сильніше буде зміцнюватися гривня падати долар.
«Думаю, що в понеділок, 9 грудня, міжбанк відкриється десь в районі 23,65-23,72 грн/$. Вітчизняні корпорації можуть продавати валюту на очікуваннях щодо зміцнення гривні, а нерезиденти можуть готуватися до купівлі ОВДП. Тому долар може продовжити і далі дешевшати», — спрогнозував Гриненко.
У той же час фінансисти не виключають і сюрпризів від Мінфіну, незважаючи на паскудний стан держбюджету. А також говорять про вплив політичного чинника — переговорів президента Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним.
«Якщо обсяг розміщення ОВДП дійсно дійде до 10 млрд грн або перевищить його, то долар на міжбанку цілком може впасти і до 23,5 грн/$. Але якщо обсяг розміщення раптом виявиться звичним — в районі 3 млрд грн — то ринок може відстрелити в іншу сторону. Тоді курс швидко повернеться до 24,0 грн/$ і навіть перемахне через нього. Від Мінфіну залежить дуже багато. А ще від зустрічі президента України в Парижі в рамках Нормандської четвірки, вона буде психологічно тиснути на валютний ринок. Якщо іноземці почнуть його розгойдувати активніше з самого понеділка — це буде означати, що у них вже є якийсь політичний інсайт», — впевнений Василь Невмержицький.
23,5 грн/$ вважається новим психологічним мінімумом для долара. Банкіри говорять, що нижче цієї позначки його ціна не повинна впасти в найближчі пару тижнів. Чи збережеться вона до кінця грудня 2019 року — буде залежати від політичних викладок.
Адже в Україні як і раніше залишаються не виведеними виплати Мінфіну по останньому випуску ОВДП (близько 5 млрд грн). Вони можуть бути перевкладено в нові випуски облігацій та не позначитися на міжбанку і курсі. А можуть виводитися і провокувати відкат до 24,0 грн/$ і вище.